"Kjo është arma e sulmuesit", Trump reagon pas të shtënave në Minnesota
Presidenti amerikan Donald Trump i është përgjigjur të shtënave në Minnesota që lanë të vdekur një person, me një postim në platformën e tij sociale Truth.
Ai postoi një fotografi të një pistolete që thuhet se e ka mbajtur burri që u qëllua, e cila është ndarë më parë nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare.
Ja postimi i plotë i tij:
Kjo është arma e personit të armatosur, e mbushur (me dy karikatorë shtesë të plotë), dhe gati për të filluar – për çfarë bëhet fjalë? Ku është policia lokale? Pse nuk u lejua të mbronin oficerët e ICE? Kryetari i bashkisë dhe Guvernatori i nxorën jashtë loje? Thuhet se shumë prej këtyre policëve nuk u lejuan të bënin punën e tyre, se ICE duhej të mbronte veten – jo një gjë e lehtë për t’u bërë! Pse Ilhan Omar ka 34 milionë dollarë në llogarinë e saj? Dhe ku janë dhjetëra miliarda dollarë që janë vjedhur nga shteti dikur i Madh i Minnesotas? Ne jemi atje për shkak të mashtrimit masiv monetar, me miliarda dollarë të zhdukur, dhe kriminelëve të paligjshëm që u lejuan të infiltroheshin në shtet përmes Politikës së Kufijve të Hapur të Demokratëve. Ne duam paratë mbrapsht, dhe i duam mbrapsht, TANI. Ata mashtrues që vodhën paratë do të shkojnë në burg, aty ku u takon! Kjo nuk është ndryshe nga një grabitje vërtet e madhe bankare. Pjesa më e madhe e asaj që po shihni është një MBULIM për këtë vjedhje dhe mashtrim. Kryetari i Bashkisë dhe Guvernatori po nxisin kryengritje me retorikën e tyre pompoze, të rrezikshme dhe arrogante! Në vend të kësaj, këta budallenj politikë hipokritë duhet të kërkojnë miliarda dollarë që u janë vjedhur popullit të Minnesotas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. LËRI PATRIOTËT TANË TË AKULLIT TË BËJNË PUNËN E TYRE! 12,000 Kriminelë të Jashtëligjshëm të Huaj, shumë prej të cilëve të dhunshëm, janë arrestuar dhe janë larguar nga Minnesota. Nëse do të ishin ende atje, do të shihnit diçka shumë më të keqe se ajo që po shihni sot!
Ndryshe, Guvernatori i Minnesotas, Tim Waltz, ka njoftuar se agjentët federalë kanë qëlluar për vdekje një person, si pjesë e masave të ashpra kundër imigracionit nga administrata Trump.
Walz tha se agjentët federalë të vendosur në Minneapolis si pjesë e një goditjeje gjithëpërfshirëse kundër imigracionit kishin kryer "një tjetër të shtënë të tmerrshme", më pak se tre javë pas të shtënave fatale të Renee Good.
“Minnesota ka duruar mjaft,” shkroi ai. /Telegrafi/