Kim Kardashian surprizon fansat me një fotosesion në supermarket për pijet e saj të reja energjike
Kim Kardashian ka bërë një paraqitje surprizë në një supermarket Walmart, ku realizoi një fotosesion për të promovuar markën e saj të re të pijeve energjike “Update”.
Ylli 45-vjeçar ndau disa fotografi në rrjetet sociale, ku shihej duke pozuar pranë produkteve të saj në ambientet e dyqanit, ndërsa klientët vazhdonin blerjet.
Ajo kishte veshur një outfit të zi dhe mbante në dorë një nga kanaçet e pijes, duke e promovuar me mbishkrimin: “tani në dispozicion në Walmart”.
Ky projekt vjen pasi Kardashian iu bashkua kompanisë si bashkëthemeluese për ribrandimin e produktit. Pijet e saj janë pa kafeinë dhe pa sheqer, të fokusuara te përqendrimi dhe energjia, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, paraqitja e saj vjen edhe mes zërave për jetën personale, por Kim duket e fokusuar te bizneset dhe projektet e reja.