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Kia nuk mund ta lërë modelin e saj më të shitur të qëndrojë në vend ndërsa konkurrenca ecën përpara.

Me gati 570,000 njësi të dorëzuara vitin e kaluar, Sportage ishte produkti më i popullarizuar i kompanisë, duke përbërë pak më shumë se 18% të totalit të dorëzimeve.

Kia tani është parë duke testuar modelin e gjeneratës së ardhshme.

Një prototip i kamufluar rëndë i Sportage të ridizajnuar duket se fsheh një formë më ndryshe.

Në të njëjtën kohë, na krijohet përshtypja se automjeti i testimit është pak më i madh se modeli aktual.

Ndryshime edhe më të rëndësishme priten brenda me shtimin e sistemit të ri Pleos Connect të mundësuar nga Android.

Një ekran i madh dominon konsolën qendrore, por ka shpresë se disa kontrolle fizike do të mbijetojnë. /Telegrafi/

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