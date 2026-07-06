Kia përgatit gjeneratën e re të Sportage, shfaqen pamjet e para të prototipit
Kia nuk mund ta lërë modelin e saj më të shitur të qëndrojë në vend ndërsa konkurrenca ecën përpara.
Me gati 570,000 njësi të dorëzuara vitin e kaluar, Sportage ishte produkti më i popullarizuar i kompanisë, duke përbërë pak më shumë se 18% të totalit të dorëzimeve.
Kia tani është parë duke testuar modelin e gjeneratës së ardhshme.
Një prototip i kamufluar rëndë i Sportage të ridizajnuar duket se fsheh një formë më ndryshe.
Në të njëjtën kohë, na krijohet përshtypja se automjeti i testimit është pak më i madh se modeli aktual.
Ndryshime edhe më të rëndësishme priten brenda me shtimin e sistemit të ri Pleos Connect të mundësuar nga Android.
Një ekran i madh dominon konsolën qendrore, por ka shpresë se disa kontrolle fizike do të mbijetojnë. /Telegrafi/