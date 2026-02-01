Khamenei paralajmëron për luftë rajonale nëse SHBA-të sulmojnë Iranin
Udhëheqësi i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, tha se nëse SHBA-të sulmojnë Iranin, kjo do të shndërrohet në një konflikt rajonal, raporton agjencia e lajmeve Tasnim.
"Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojnë një luftë, këtë herë do të jetë një luftë rajonale", citohet të ketë thënë Khamenei.
Komentet e 86-vjeçarit Khamenei janë kërcënimi më i drejtpërdrejtë që ai ka bërë deri më tani, transmeton Telegrafi.
Teherani ka paralajmëruar se nëse presidenti i SHBA-së, Donald Trump urdhëron sulme ndaj Iranit, kjo do të synojë Izraelin dhe asetet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme.
Trump tha dje se Irani po "bisedon seriozisht" me Uashingtonin. /Telegrafi/
