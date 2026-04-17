Këto ngjyra pothuajse nuk kombinohen kurrë: Një stil i tillë tregon mungesë shijeje në modë
Në botën e modës, kombinimi i ngjyrave luan rol kyç. Zbuloni cilat ngjyra është më mirë të mos bashkohen për të shmangur dështimin stilistik
Zgjedhja e ngjyrave që veshim është shpesh vendimi i parë dhe më i rëndësishëm para prerjes së rrobës, siluetës apo aksesorëve. Ngjyrat ndikojnë në mënyrën si na shohin të tjerët, si ndihemi me veten dhe sa harmonike duket paraqitja jonë. Për këtë arsye, stilistët prej vitesh theksojnë se disa ngjyra janë shumë të vështira për t’u kombinuar dhe, nëse përdoren gabim, mund të prishin tërë pamjen.
Portokallia dhe e gjelbra – kombinim problematik
Një nga kombinimet më të kritikuara është portokallia me të gjelbrën. Edhe pse të dyja janë të gjalla dhe energjike, intensiteti dhe toni i tyre shpesh përplasen. Portokallia është e ngrohtë dhe e fortë, ndërsa e gjelbra zakonisht më e qetë dhe tokësore. Pa nuanca ndërmjetëse ose elemente neutrale, ky kombinim mund të duket kaotik.
Vjollca dhe e verdha – shumë e theksuar
Një tjetër dyshe që përmendet shpesh si zgjedhje e rrezikshme është vjollca me të verdhën. Në teori janë ngjyra komplementare dhe krijojnë kontrast të fortë, por në praktikë, sidomos me tone të ndezura, rezultati mund të duket teatral ose i tepruar. Pa balancim të kujdesshëm, mungon eleganca.
Pse disa ngjyra funksionojnë e disa jo?
Përgjigjja gjendet te teoria e ngjyrave. Kur dy ngjyra nuk kanë kontrast të duhur ose janë tepër të ndryshme pa një urë lidhëse si bezha, grija apo tonet neutrale, syri i percepton si “përplasje” vizuale. Ndonjëherë njëra ngjyrë dominon plotësisht mbi tjetrën dhe kombinimi humb ekuilibrin.
Për këtë arsye, zgjedhja e ngjyrave kërkon vëmendje ndaj nuancave dhe harmonisë. Moda është edhe art dhe eksperiment, por në kuptimin klasik disa kombinime mbeten më pak të rekomandueshme pa balancim të kujdesshëm. /Telegrafi/