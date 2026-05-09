Jelekët e strukturuar janë sërish në trend: Modelet që i japin stil edhe veshjeve të përditshme
Dikur pjesë klasike e kostumeve elegante, këtë sezon jeleku vishet si bluzë, mbi këmishë, me xhinse, pantallona të gjera apo funde, duke krijuar pamje të rregullt, por aspak të ngurtë
Kemi shqyrtuar me kujdes koleksionet aktuale dhe një gjë është e qartë: jelekët e strukturuar, ata që duken sikur sapo janë shkëputur nga një kostum elegant, këtë pranverë kanë dalë përtej veshjeve zyrtare dhe janë kthyer në një nga pjesët më praktike të gardërobës së përditshme.
Ata vishen vetëm, të mbërthyer si bluzë, me xhinse, pantallona të gjera apo funde, por edhe në shtresa, mbi një bluzë të bardhë të thjeshtë ose mbi një këmishë më të gjerë. Gjithnjë e më shpesh shfaqen edhe si pjesë e kompleteve me pantallona ose fund të njëjtë, por pa xhaketë, duke krijuar një pamje moderne dhe shumë më të lirshme se kostumi klasik.
Rregulli kryesor është i thjeshtë: jeleku duhet të duket i rregullt dhe me prerje të pastër, ndërsa kombinimi nuk duhet të marrë pamje tepër serioze. Pikërisht ky ekuilibër mes elegancës dhe lehtësisë e bën këtë pjesë kaq të përshtatshme për përditshmëri.
Në fokus janë materialet e lehta, si liri, pambuku dhe përzierjet e buta që lejojnë lëvizje dhe ajrosje më të mirë. Më të kërkuarat mbeten ngjyrat neutrale, si bezha, e bardha, grija dhe e zeza, sepse kombinohen lehtë dhe duken gjithmonë të sofistikuara. Megjithatë, për ato që duan një pamje më të veçantë, këtë sezon spikatin edhe nuancat pastel, vijat e holla të frymëzuara nga kostumet mashkullore dhe modelet me kopsa dekorative, transmeton Telegrafi.
Jeleku i strukturuar mund të vishet në disa mënyra, varësisht nga rasti. Për një dalje të zakonshme, mjafton ta kombinoni me xhinse të drejta dhe sandale ose atlete të bardha. Për në punë, duket shumë bukur me pantallona me bel të lartë dhe këpucë elegante. Ndërsa për mbrëmje, mund të vishet drejtpërdrejt në trup, me një fund saten ose pantallona të gjera, duke krijuar një pamje të thjeshtë, por shumë të rafinuar.
Për vajzat që pëlqejnë stilin më të relaksuar, jeleku mbi një këmishë të bardhë më të gjerë është zgjedhje shumë e mirë. Ndërsa ato që duan të theksojnë belin mund të zgjedhin modele më të ngushta, me prerje të qartë dhe gjatësi deri te beli. Modelet pak më të gjata janë më të përshtatshme për kombinime me pantallona të ngushta ose me funde të drejta.
Është ideal për ditët kur temperaturat ndryshojnë, sepse lejon kombinime me shtresa dhe përshtatet lehtë nga mëngjesi deri në mbrëmje. /Telegrafi/