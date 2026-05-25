Truku që e fsheh barkun pa rroba të gjera: Stilistët këshillojnë këtë detaj të thjeshtë
Rrobat shumë të gjera shpesh e zgjerojnë vizualisht figurën. Zgjidhja është te prerja që ndjek trupin, pa e shtrënguar, dhe te disa detaje që e zgjasin siluetën
Shumë gra mendojnë se mënyra më e mirë për ta fshehur barkun është veshja e rrobave të gjera dhe pa formë. Mirëpo, stilistët thonë se kjo është një nga gabimet më të shpeshta në veshje.
Tunikat shumë të gjera dhe prerjet e mëdha shpesh shtojnë volum të panevojshëm dhe e zgjerojnë vizualisht figurën, në vend që ta bëjnë trupin të duket më i gjatë dhe më i harmonishëm.
Efekt shumë më i mirë arrihet me veshje që ndjekin lehtë vijën e trupit, por nuk e shtrëngojnë. Këto copa krijojnë përshtypjen e një figure më të rregullt dhe e zgjasin të gjithë siluetën.
Veçanërisht rekomandohen xhaketat klasike me prerje të drejtë, pantallonat me bel të lartë dhe fustanet që e ndjekin trupin vetëm lehtë.
Një nga truket më të mira që këshillojnë stilistët është futja e pjesshme e pjesës së përparme të këmishës ose bluzës brenda pantallonave apo fundit. Në këtë mënyrë, beli merr më shumë definim, këmbët duken më të gjata, ndërsa barku bëhet shumë më pak i dukshëm, transmeton Telegrafi.
Materialet më të forta dhe detajet që tërheqin vëmendjen
Përveç prerjes, rëndësi të madhe ka edhe zgjedhja e materialit. Pëlhurat shumë të holla dhe tepër të ngjitura pas trupit shpesh theksojnë çdo pjesë të figurës, ndërsa materialet më të qëndrueshme e formësojnë më mirë trupin dhe japin pamje më elegante.
Vijat vertikale, kombinimet njëngjyrëshe dhe dekolteja në formë V ndihmojnë gjithashtu që trupi të duket më i gjatë. Prandaj, ia vlen t’i keni parasysh kur zgjidhni veshjen.
Ekspertët e modës këshillojnë që vëmendja të zhvendoset edhe te detajet: vathë më të dukshëm, një xhaketë e prerë mirë ose një çantë cilësore. Kur veshja ka një theks të qartë dhe elegant, shikimi largohet natyrshëm nga pjesët që nuk dëshironi t’i vini në pah.
Rregulli kryesor është ky: rrobat nuk duhet ta fshehin trupin, por ta formësojnë bukur. Pikërisht këtu qëndron dallimi mes një veshjeje që duket e rëndomtë dhe një pamjeje që duket moderne, e shtrenjtë dhe shumë femërore.
