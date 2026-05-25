Fundi maksi që e bën verën më elegante: Si ta vishni pa e rënduar dukjen
Përveç me balerina ose taka të preferuara, mund t’i kombinoni edhe me atlete
Nëse këto ditë keni shëtitur nëpër dyqane veshjesh, me siguri keni vërejtur se fundet e gjata me shumë volum janë hit i vërtetë i këtij sezoni, ndaj mund të thuhet me siguri se ky trend do të bëhet edhe më i dashur kur dielli të nisë të shkëlqejë më fort.
Ato duken shumë efektive, por megjithatë duhet pasur parasysh se ky trend nuk është më i përshtatshmi për vajzat shumë të shkurtra. Arsyeja është e thjeshtë: mund të duken tepër të gjata dhe vizualisht ta shkurtojnë siluetën.
Gjëja tjetër e rëndësishme është kjo: nëse blini një fund maksi me disa ngjyra, këmisha ose bluza që do ta vishni me të duhet të jetë njëngjyrëshe. E kundërta vlen nëse fundi është njëngjyrësh: atëherë mund të zgjidhni një bluzë ose këmishë me më shumë ngjyra.
Kemi edhe një lajm të mirë: përveç me balerina ose taka të preferuara, këto funde mund t’i vishni edhe me atlete.
shutterstock
Ky model fundesh është mjaftueshëm i veçantë për ta transformuar gjithë dukjen, por njëkohësisht mjaftueshëm praktik për kombinime të përditshme, gjë që i jep edhe një plus tjetër. /Telegrafi/