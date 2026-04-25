Këto janë veturat më të bukura për vitin 2026
Siç është traditë, Java e Dizajnit në Milano pret gjithashtu Çmimin e Dizajnit të Veturës 2026, një çmim i krijuar në vitin 1984 nga revista Auto&Design dhe i ringjallur në vitin 2016 pas një ndërprerjeje të gjatë.
Juria e Çmimit njohu fituesit në tre kategori të ndryshme: Vetura Konceptuale, Vetura Prodhimi dhe Dizajn Marke.
Vendi i ngjarjes, si gjithmonë, ishte Muzeu i Dizajnit ADI në Milano, i cili strehon koleksionin e të gjithë fituesve të çmimit Compasso d'Oro.
Këta ishin fituesit.
Në kategorinë e Veturës Koncept, Audi Concept C mori çmimet kryesore—një roadster i krijuar nga kreu i ri i dizajnit të Audi, Massimo Frascella.
Concept C do të përcaktojë drejtimin e stilimit për të gjitha modelet e ardhshme të Audi.
Vendi i dytë shkoi për modelin kontrovers Genesis Magma GT , ndërsa Citroen Elo përfundoi i treti.
Në kategorinë e Veturave të Prodhimit, fitoi Renault Twingo i ri.
Vetura e vogël elektrike franceze shfrytëzon trendin e nostalgjisë të lansuar me Renault 5 dhe të vazhduar me Renault 4, duke rikthyer përmasat e mini-MPV të modelit të gjeneratës së parë.
Podiumi u plotësua nga BMW iX3 dhe Ferrari 849 Testarossa.
Së fundmi, në kategorinë e Gjuhës së Dizajnit të Markës—e cila njeh qasjen e përgjithshme të stilizimit të një marke— Jeep mori më shumë vota, i ndjekur nga Genesis.
BMW dhe Dacia u renditën të tretat. /Telegrafi/