Kështu duket këndi ideal i ndenjjes në ambient të hapur: Nga kafja e mëngjesit deri te mbrëmjet nën yje
Hapësira e jashtme nuk është më vetëm shtesë e shtëpisë – ajo po bëhet versioni i saj më i relaksuar dhe më autentik
Mëngjese me kafe, pasdite në hije dhe mbrëmje nën yje, sot hapësirën e jashtme e jetojmë njësoj si brendësinë e shtëpisë. Tarracat dhe kopshtet po shndërrohen në vende për pushim, shoqërim dhe rituale të vogla të përditshme.
Koleksionet e reja të mobilimit pikërisht këtë e vendosin në qendër të vëmendjes. Nuk bëhet fjalë vetëm për estetikë, por për mënyrën e përdorimit të hapësirës. Këtë sezon theksi vihet te pjesët funksionale që kombinohen lehtë dhe funksionojnë njësoj mirë si jashtë ashtu edhe brenda, kufiri mes brendësisë dhe ambientit të jashtëm po fshihet më shumë se kurrë më parë, transmeton Telegrafi.
Imagjinoni një dhomë dite në ambient të hapur, me tekstile dhe materiale që duken sikur i përkasin brendësisë së shtëpisë, por janë krijuar për t’u përballur me kushtet e jashtme.
Pikërisht këtu vjen në pah ana praktike e koleksioneve moderne:
• jastëkë me shkumë që thahet shpejt dhe nuk thith lagështinë
• mbështjellëse rezistente ndaj ujit dhe njollave
• mbrojtje UV që pengon zbehjen e ngjyrave
• pjesë të lehta dhe të lëvizshme që mund t’i zhvendosni lehtësisht nga kopshti në dhomën e ditës kur freskohet moti
Dallimin e bëjnë veçanërisht detajet që e lehtësojnë përditshmërinë. Te disa garnitura relaksi, mbështjellëset mund të hiqen dhe të lahen lehtë, çka do të thotë më pak brengë për njollat dhe më shumë çaste të qeta shijimi.
Për shembull, disa modele ofrojnë praktikë që nuk shihet menjëherë, por ndihet shumë në përdorimin e përditshëm. Pavarësisht kafes së derdhur me nxitim, lojës së fëmijëve apo mbrëmjeve me mysafirë, hapësira mbetet e rregullt dhe gati për momente të reja.
Me fjalë të tjera, nuk ka nevojë për “rregullim sezonal”, këto pjesë janë menduar të zgjasin dhe të përshtaten me hapësirën tuaj gjatë gjithë vitit.
Veçohet sidomos ngjyra e rërës, e ngrohtë, neutrale dhe shumë e lehtë për kombinim. Për ata që hezitojnë ndaj toneve të çelëta për shkak të mirëmbajtjes, sot ofrohen materiale të qëndrueshme dhe të lehta për mirëmbajtje, që ruajnë pamjen me kalimin e kohës.
Rikthim te natyra
Teksturat natyrale dhe nuancat qetësuese krijojnë një hapësirë ku thjesht ndiheni mirë.
I frymëzuar nga bukuria e papërpunuar e natyrës, ky trend sjell tekstura të pasura dhe një paletë që bashkon detin me tokën. Tonet e thella dhe të ftohta kombinohen me nuanca të ngrohta, duke krijuar ndjesi ekuilibri dhe qetësie.
Gjithçka duket spontane, e relaksuar dhe pa imponim, sikur vetë natyra e ka rregulluar hapësirën. Materialet duken natyrale dhe paksa të papërsosura, por njëkohësisht ofrojnë nivel të lartë qëndrueshmërie dhe funksionaliteti.
Theksi vihet te pjesët shumëfunksionale që përshtaten lehtë me stile të ndryshme dhe funksionojnë njësoj mirë në tarracë, ballkon apo në dhomën e ditës.
Jetë e re për klasiken
Dizajn pa kohë me materiale të qëndrueshme, kombinim që zgjat më shumë se një sezon.
Ky trend e rikthen vëmendjen te klasikja, por me prekje moderne. Linjat e thjeshta, ngjyrat neutrale së bashku me tonet pastel lejla dhe rozë, si dhe format e njohura marrin dimension të ri përmes teksturave, detajeve dhe një sharmi të lehtë boem.
Theks i veçantë vihet te materialet e ricikluara dhe jetëgjatësia, produkte që nuk janë menduar si sezonale, por si pjesë e përhershme e shtëpisë.
Janë pjesë që përshtaten lehtë, nuk dominojnë hapësirën, por e fisnikërojnë atë dhe pikërisht për këtë mbeten të vlefshme ndër vite.
Hapësira që përshtatet me ju
Ky sezon synon të frymëzojë njerëzit që hapësirën e jashtme ta rregullojnë si vazhdim të shtëpisë. Fokusi është te komoditeti, funksionaliteti dhe produktet që zgjasin përmes shumë sezoneve dhe nevojave të ndryshme.
Pavarësisht nëse po rregulloni një ballkon të vogël apo një tarracë të gjerë, zgjidhjet moderne ofrojnë mundësi që përshtaten me mënyrën tuaj të jetesës – jo e kundërta.
Sepse sot kopshti nuk është më vetëm kopsht, ndërsa tarraca nuk është më vetëm tarracë. Është rituali juaj i mëngjesit, vazhdimi i dhomës së ditës, vend për shoqërim dhe arratisje e vogël nga përditshmëria.
Dhe më e rëndësishmja, hapësirë që jo vetëm duket bukur, por ku vërtet ndiheni mirë.
