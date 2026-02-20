Këshillat që duhet t’i keni parasysh në iftar pas agjërimit gjatë ditës
Ramazani është një muaj i shenjtë gjatë të cilit njerëzit agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit, dhe një ditë e gjatë pa ushqim apo ujë mund t’ju bëjë natyrshëm shumë të uritur në iftar.
Megjithatë, kjo uri e madhe shpesh mund të çojë në tepricë në ushqim, gjë që mund të mos jetë e mirë për shëndetin.
“Të ngrënit shumë dhe me shpejtësi mund të çojë lehtësisht në probleme me tretjen si fryrje, aciditet, diarre, gazra apo urth. Shumë njerëz zgjedhin ushqime jo të shëndetshme që mund t’i bëjnë të ndihen të plogësht. Është thelbësore të bëhen zgjedhje të shëndetshme dhe të hahet me vetëdije për të qëndruar të shëndetshëm dhe energjikë gjatë Ramazanit”, ka pohuar eksperti Dr.Meghraj Ingle.
Këshilla për të ngrënë me kujdes gjatë Ramazanit
Filloni me hurma dhe ujë:
Kur të prishni agjërimin, filloni ngadalë me hurma ose ujë. Hurmat ndihmojnë në stabilizimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe i japin trupit energjinë e nevojshme pa e mbingarkuar sistemin tretës. Pirja e ujit pas një periudhe të gjatë agjërimi ndihmon në hidratim dhe përgatit stomakun për ushqimin.
Hani ngadalë dhe përtypeni mirë ushqimin:
Sigurohuni që të hani ngadalë dhe të përtypni mirë. Të ngrënit me shpejtësi mund të çojë në ngrënie së tepërmi, sepse trurit i duhet kohë për të kuptuar ndjesinë e ngopjes. Përtypja e mirë ndihmon tretjen dhe lejon trupin të përthithë lëndët ushqyese të nevojshme. Merrni kafshata të vogla në vend të atyre të mëdha.
Shmangni ushqimet e skuqura dhe të rënda:
Pas agjërimit është e rëndësishme të bëni zgjedhje të kujdesshme. Ushqimet e skuqura mund të duken joshëse, por ato mund të shkaktojnë aciditet, gazra dhe fryrje. Vaktet e rënda e mbingarkojnë sistemin tretës dhe ju bëjnë të ndiheni të lodhur. Zgjidhni ushqime të lehta dhe të shëndetshme në vend të atyre të përpunuara apo “fast food”.
Kontrolloni sasinë e porcioneve:
Çelësi për të shmangur teprimin është të hani në sasi të kontrolluara. Në vend të vakteve të rënda, zgjidhni vakte më të lehta dhe me porcione të vogla. Agjërimi i gjatë mund t’ju bëjë të dëshironi të hani më shumë seç duhet, por ngrënia me masë ndihmon në shmangien e problemeve me tretjen.
Kufizoni ushqimet me shumë sheqer dhe ëmbëlsirat:
Konsumimi i tepërt i sheqerit mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjak, i cili më pas pasohet nga rënie e energjisë dhe lodhje e madhe. Në vend të ëmbëlsirave të përpunuara, zgjidhni alternativa më të shëndetshme si fruta, hurma apo kos.