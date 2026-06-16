Këshilla për ta bërë shtatzëninë më të lehtë gjatë vapës së verës
Periudha e verës mund të jetë veçanërisht e vështirë për gratë shtatzëna, pasi temperaturat e larta rrisin më tej lodhjen, djersitjen dhe shqetësimin që sjell shtatzënia. Me disa zakone të thjeshta dhe rregullime në rutinën tuaj të përditshme, është e mundur ta bëni këtë periudhë më të lehtë dhe ta toleroni më mirë vapën.
Një nga faktorët më të rëndësishëm gjatë ditëve të nxehta është marrja e mjaftueshme e lëngjeve. Gratë shtatzëna rekomandohet të hidratohen rregullisht gjatë ditës, dhe në kushte të temperaturave të larta, marrja e ujit duhet të rritet, veçanërisht nëse qëndrojnë jashtë.
Përveç ujit, mund të konsumohen pije elektrolitike me përmbajtje të reduktuar sheqeri për të zëvendësuar mineralet e humbura përmes djersitjes. Gjatë muajve të verës, rekomandohet të shmangni qëndrimin në rrezet e diellit direkte, veçanërisht në pjesën më të nxehtë të ditës. Aktivitetet është më mirë të planifikohen në orët e para të mëngjesit ose në mbrëmje, kur temperaturat janë më të ulëta dhe më të tolerueshme.
Veshjet gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm. Materialet e lehta, të gjera dhe që lejojnë frymëmarrjen, si dhe mbajtja e mbrojtëseve të kokës si kapele, mund të ndihmojnë në uljen e ekspozimit ndaj nxehtësisë dhe mbinxehjes.
Për freskim shtesë, rekomandohet të mbani me vete një shishe me ujë ose një shishe me spraj për të freskuar trupin herë pas here. Noti është gjithashtu një aktivitet fizik ideal gjatë shtatzënisë gjatë verës, pasi ndihmon për t'u freskuar dhe për të ruajtur formën fizike në të njëjtën kohë.
Edhe pse oreksi shpesh ulet gjatë ditëve të nxehta, është e rëndësishme të mos neglizhohet marrja e lëndëve ushqyese, veçanërisht proteinave. Vaktet e lehta dhe pijet smoothie mund të jenë një mënyrë e mirë për t'i siguruar trupit lëndët ushqyese të nevojshme.
Kujdes këshillohet gjithashtu kur konsumohen ushqime që prishen, veçanërisht në kushte të ngrohta, pasi vakte të tilla mund të prishen shpejt dhe të paraqesin rrezik për shëndetin.
Për probleme të tilla si ënjtja e këmbëve, rekomandohet të pushoni më shpesh me këmbët e ngritura, në mënyrë që të përmirësohet qarkullimi dhe të zvogëlohet ndjesia e rëndesës. Lehtësim shtesë mund të ofrohet edhe duke qëndruar në ujë, siç është noti ose një relaksim i shkurtër në vaskë, gjë që ndihmon në freskimin dhe uljen e ënjtjes.