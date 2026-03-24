Rasti "Brezovica", kërkohet paraburgim për personin që kanosi dëshmitarin bashkëpunues
Prokuroria Themelore në Ferizaj bën të ditur se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Pejë, caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit R.K., komuna Skenderaj, për shkak të dyshimit të veprës penale “Frikësimi gjatë procedurës penale” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve“.
Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur më 21 mars në një restaurant në Fushë Kosovë.
"Ekziston dyshimi i bazuar se me datë më 21 Mars 2026, në restaurantin “Mero” cili gjendet në fshatin Uglar, komuna - Fushë Kosovë, i pandehuri R.K., ka kanosur seriozisht se do ta vras të dëmtuarin A.Q., i cili është dëshmitar bashkëpunues në çështjen penale të njohur si “Brezovica” , në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ka qenë në një dasëm me familjarë, i pandehuri i cili nuk ishte mysafirë në këtë dasëm ka hyrë në tualet pas tij dhe ka kanosur me fjalët se “vetëm qenke me fëmijë se pa të vra në këtë vend nuk e kisha lan”, i cili kërcënim ka shkaktuar ankth dhe frikë tek i dëmtuari i cili në procedurën penale në rastin “Brezovica” ka dhënë dëshmi në cilësi të dëshmitarit bashkëpunës kundër disa të pandehurve e në mesin e të cilit ka qenë edhe i pandehuri R.K., për shkak të dyshimit të veprës penale “Shmangia nga tatimi”. Andaj, sipas Prokurorisë, i njëjti me këto veprime do të kryente veprën penale “Frikësimi gjatë procedurës penale“ nga neni 387 të KPRK-së", thuhet në njoftim.
Tutje bëhet e ditur se ndaj të pandehurit R.K., ekziston dyshimi i bazuar se me datë, kohë dhe vend të njejtë, ka mbajtur në posedim të paautorizuar armën në kundërshtim me Ligjin për armët nga neni 05/L-022, me këtë do të kryente veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” nga neni 366 paragrafi 1 të KPRK-së.
I pandehuri me vendim të Prokurorit të Shtetit gjendet nën masën e ndalimit 48-orësh për veprat penale të lartëcekura.