Kërkohet identifikimi i një të dyshuari për zjarrvënie në Drenas
Njësiti i Hetimeve të stacionit policor në Drenas, me autorizim nga prokuroria kompetente, kërkon ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, të cilat do të ndihmonin në identifikimin e personit që shihet në fotografi.
Sipas një njoftimi për media thuhet se personi i dyshuar kërkohet për përfshirje në veprën Zjarrvënie.
Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: info@kosovopolice.com. /Telegrafi/
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