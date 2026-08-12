Banorët e rrugës “Papa Gjon Pali II” në Prizren kanë ngritur shqetësim për gjendjen e një shtylle elektrike, e cila ndodhet pranë shkollës fillore “Loyola”.

Sipas banorëve, kërkesa për ndërrimin e kësaj shtylle është bërë që nga janari i vitit 2023, por deri më tani, siç pretendojnë ata, nuk është ndërmarrë ndonjë veprim nga KEDS-i.

Ata shprehen të shqetësuar për sigurinë, duke thënë se shtylla paraqet rrezik për banorët e lagjes, veçanërisht për shkak të pozitës së saj pranë një shtëpie.

Banorët kërkojnë nga KEDS-i që të ndërhyjë sa më shpejt dhe të bëjë zëvendësimin e shtyllës, me qëllim shmangien e ndonjë rreziku të mundshëm. /Telegrafi/


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