Kërcënimi nga Rusia po rritet çdo ditë - thotë kreu i Shoqatës së Forcave të Armatosura Gjermane
Kërcënimi me të cilin përballet Gjermania nga Rusia po rritet çdo ditë, paralajmëroi kreu i Shoqatës së Bundeswehr, duke bërë thirrje për një ndërtim shumë më të shpejtë ushtarak.
Industria vendase e armëve duhet të zgjerojë kapacitetin dhe më në fund të kalojë në punë me ndërrime "në mënyrë që të hyjë në një lloj ekonomie lufte nëse ka përshkallëzim të mëtejshëm", ka thënë kreu i shoqatës André Wüstner për gazetën Rheinische Post në komentet e botuara të mërkurën.
"Nuk janë vetëm evropianët lindorë që tashmë po flasin për një fazë para luftës dhe po forcojnë me shpejtësi aftësitë e tyre mbrojtëse. Ne duhet të bëjmë të njëjtën gjë tani", citohet të ketë thënë ai, përcjell Telegrafi.
Ideja se Rusia nën udhëheqësin e Vladimir Putinit, i cili urdhëroi pushtimin e Ukrainës, nuk do të ishte gati për një përballje me NATO-n deri në vitin 2029 ishte një mendim i dëshiruar, tha Wüstner.
"Rreziku tashmë ekziston tani - dhe po rritet çdo ditë", tha ai.
Sjellja e Presidentit të SHBA-së Donald Trump, mbi të cilin ai tha se nuk mund të mbështetej, e kombinuar me dobësinë ushtarake të Evropës, kishte krijuar një "boshllëk parandalues" që duhej të mbyllej sa më shpejt të ishte e mundur, shtoi Wüstner.
Dhe lufta e nisur tre javë më parë nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit po i ofronte gjithnjë e më shumë Putinit një mundësi të favorshme, vlerëson Wüstner.
"I forcuar nga të ardhurat e reja nga shitjet e naftës dhe i inkurajuar nga furnizimi në rënie i sistemeve të mbrojtjes ajrore në Ukrainë, ai mund të intensifikojë më tej sulmet e tij brutale ndaj infrastrukturës dhe popullsisë civile", tha ai.
Përshtypja e aleatëve të paqëndrueshëm në Evropë mund ta inkurajojë gjithashtu Putinin të shtojë sulmet e tij hibride, shtoi Wüstner.
Shkeljet e kufijve në krahun lindor të NATO-s ishin gjithashtu të mundshme, tha ai. /Telegrafi/