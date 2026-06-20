Kërçeli i kundërpërgjigjet Hotit: Mbrojeni LDK-në sepse po ju ndërrohet qiramarrësi, për aleancën me SHBA-të ka kush kujdeset
Deputeti i zgjedhur nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli i është kundërpërgjigjur ish-kryeministrit nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti i cili ka thënë sot se Kosova rrezikon të mbetet jashtë projektit të gazit amerikan dhe se aleanca me SHBA-të duhet të mbrohet me protestë demokratike.
Kërçeli në një postim në Facebook ka ironizuar me deklaratën e Hotit, duke i thënë se duhet ta mbrojnë LDK-në se për aleancën me SHBA-të ka kush kujdeset.
“Ta mbrojmë me protestë aleancën tonë me SHBA-të, tha një deputet dhe ish-kryeministër i LDK-së. Ooo mbrojeni LDK-në, sepse po ju ndërrohet qiramarrësi. Për aleancën me SHBA-të ka kush kujdeset dhe e mbron”, shkruan Kërçeli.
Ndryshe, Hoti sot në orët e paradites në një postim në Facebook ka shkruar lidhur me projektin e gazit amerikan.
Ish kryeministri nga radhët e LDK-së tha se refuzimi i projektit të gazit amerikan nga Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje po vazhdon pavarësisht insistimit të fuqishëm të Administratës Amerikane, të shprehur nga zyrtarë të lartë amerikanë në Kosovë dhe në Uashington gjatë javëve të fundit që Kosova të bëhet pjesë e këtij projekti rajonal.
Hoti theksoi se Kosova rrezikon të mbetet vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që mbetet jashtë këtij projekti, gjersa thotë se ky projekt të mbrohet me protestë demokratike. /Telegrafi