DASH: SHBA-ja gati për bashkëpunim me Kosovën në energji, përfshirë gazin
Departamenti Amerikan i Shtetit (DASH) ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit energjetik si një nga shtyllat kryesore të marrëdhënieve ekonomike të Shteteve të Bashkuara me partnerët evropianë, përfshirë edhe Kosovën.
Në përgjigje për Dukagjinin, nga DASH është deklaruar se eksporti i energjisë amerikane luan rol të rëndësishëm në forcimin e sigurisë energjetike të Evropës.
Sa i përket Kosovës, institucionet amerikane kanë shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar në zhvillimin e sektorit energjetik, me fokus në diversifikimin e furnizimit me energji, përfshirë edhe gazin natyror të lëngshëm (LNG).
“Eksporti i energjisë amerikane është një shtyllë qendrore në bashkëpunimin tonë ekonomik me partnerët evropianë. Eksportet e energjisë amerikane forcojnë sigurinë energjetike në Evropë.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të punojnë me industrinë energjetike të SHBA-së dhe Qeverinë e Kosovës për të siguruar të ardhmen energjetike të Kosovës përmes diversifikimit të furnizimit me energji, duke përfshirë LNG-në amerikane”, thuhet në përgjigje.
Debati për orientimin energjetik të Kosovës është intensifikuar pas kërkesave amerikane që vendi të lidhet me rrjetin e gazit amerikan, ndërkohë që Qeveria e Kosovës ka shprehur preferencë për alternativa të tjera, përfshirë lidhjen me centralin e Vlorës për import të energjisë elektrike, në vend të ndërtimit të një infrastrukture të brendshme për LNG.