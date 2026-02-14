Keqpërdorim i kartelave të bankës, vjedhje e identitetit – Policia bastisi tri lokacione në Podujevë, arrestohen dy të dyshuar
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar dy të dyshuar për lëshim të çeqeve pa mbulesë ose të rreme, keqpërdorim të karteleve të bankës dhe vjedhje të identitetit.
Rasti ka ndodhur në Podujevë në tetor të 2025.
“Njësitë relevante policore, kanë bërë bastisje në tri lokacione dhe kanë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë. Të dyshuarit me qëllim të përfitimit material, kanë shpërndarë video dhe foto në internet (rrjete të ndryshme sociale), duke shfaqur kartela të bardha, për të cilat kanë postuar se janë të mbushura me shuma të ndryshme të parave dhe janë të gatshme për blerje”, thuhet në njoftim.
Në cilësi të provave materiale nga të dyshuarit janë konfiskuar dy llaptopë, tre telefona celularë, kartëmonedha imituese 5, 10 dhe 20 euro me të cilat është simuluar kryerja e veprës online, kartelë e bardhë dhe tri pistoleta me gaz me 17 fishekë, për të cilat armë është iniciuar rast i veçante në stacionin policor në Podujevë.
Të dyshuarit pas intervistimit me urdhër të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/