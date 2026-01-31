Keqpërdori kartelën bankare të një qytetari duke bërë pagesa në vlerë 2400 euro, arrestohet i dyshuari në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, me dyshimin për keqpërdorim të kartelës bankare.
Rasti ka ndodhur në rrugën “UÇK” në Prishtinë, më 29 janar.
“Më 30.01.2026 është arrestuar i dyshuari nën dyshimin e bazuar se ka keqpërdorë kartelën bankare të qytetarit duke bërë pagesa në vlerë 2400 euro”, thuhet në raportin policor.
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
