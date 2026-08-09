Keni qen në shtëpi dhe foshnjë? Ja si mund të mbrojnë mikrobet shëndetin e bebes
Studiuesit analizuan pluhurin e shtëpive të 368 fëmijëve dhe gjetën disa mikrobe që mund të shpjegojnë një pjesë të mbrojtjes ndaj infeksioneve
Shumë familje që kanë qen vërejnë se fëmijët e tyre mund të sëmuren më rrallë. Një studim i ri finlandez ofron një shpjegim të mundshëm shkencor për këtë lidhje.
Shkencëtarët kishin vënë re më herët se fëmijët që rriten me qen mund të kenë më pak infeksione dhe të përdorin më rrallë antibiotikë. Megjithatë, nuk ishte e qartë se çfarë e shkaktonte këtë lidhje.
Për të gjetur një përgjigje, studiuesit ndoqën 368 fëmijë, nga shtatzënia e nënave deri në ditëlindjen e tyre të parë. Prindërit regjistruan çdo javë të dhëna për shëndetin e foshnjave, ndërsa studiuesit analizuan mostrat e pluhurit të mbledhura në shtëpitë e tyre kur foshnjat ishin rreth dy muajshe.
Disa mikrobe duket se kanë rol të veçantë
Analiza u përqendrua te bakteret dhe kërpudhat që lidhen me praninë e qenve në shtëpi. Rezultatet, të publikuara në revistën Pediatric Allergy and Immunology, sugjerojnë se disa prej këtyre mikrobeve mund të kenë efekt mbrojtës ndaj sëmundjeve të frymëmarrjes te foshnjat.
Studiuesit identifikuan tetë grupe mikrobesh të lidhura me qentë, të cilat shpjeguan rreth 10 deri në 23 për qind të efektit mbrojtës të vërejtur.
Lidhja më e fortë u vu re me bakterin Pasteurella, i cili lidhej me më pak javë me temperaturë të lartë. Tre grupe të tjera të afërta bakteresh shpjeguan rreth një të katërtën e uljes së përdorimit të antibiotikëve te foshnjat që jetonin me qen, transmeton Telegrafi.
Nuk është thjesht çështje e sasisë së mikrobeve
Një nga gjetjet interesante ishte se nuk kishte rëndësi vetëm numri i përgjithshëm i mikrobeve në shtëpi. Pasuria dhe shumëllojshmëria e përgjithshme e baktereve dhe kërpudhave në pluhur nuk shpjeguan përfitimet shëndetësore.
Në vend të kësaj, duket se rol më të rëndësishëm kanë disa mikrobe specifike që qentë mund të sjellin në ambientin e shtëpisë.
Çfarë nënkuptojnë këto rezultate?
Studiuesit thonë se rezultatet mbështesin idenë se mjedisi mikrobik gjatë muajve të parë të jetës mund të ndikojë në zhvillimin e sistemit imunitar.
Mikrobet që qentë sjellin në shtëpi mund të shpjegojnë pjesërisht pse disa fëmijë që rriten me kafshë shtëpiake duket se janë më pak të prirur ndaj infeksioneve të frymëmarrjes.
Megjithatë, autorët theksojnë se mund të ketë edhe faktorë të tjerë. Familjet që kanë qen mund të kalojnë më shumë kohë jashtë, të kenë mënyra të ndryshme jetese ose zakone të tjera që ndikojnë në shëndetin e fëmijëve. Këta faktorë nuk u analizuan në mënyrë të plotë në këtë studim.
Prandaj, gjetjet tregojnë një lidhje interesante mes qenve, mikrobiomës së shtëpisë dhe shëndetit të foshnjave, por nuk nënkuptojnë se prania e një qeni garanton që fëmija do të sëmuret më rrallë. /Telegrafi/