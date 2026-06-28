Kënduan këngë nacionaliste, Policia ndalon disa persona pas përfundimit të “Vidovdanit”
Policia ka ndaluar disa persona pas përfundimit të manifestimit të “Vidovdanit” në Gazimestan.
Personat janë ndaluar nën dyshimin se kanë kënduar këngë nacionaliste kundër shtetit të Kosovës.
Gatë kontrollit të pjesëmarrësve në dalje nga Gazimestani, janë identifikuar të dyshuarit, të cilët më pas janë shoqëruar nga policia, raporton Kallxo.com.
Ende nuk dihet se sa persona janë ndaluar.
Policia e Kosovës u kishte dhënë udhëzime se si duhen të sillen gjatë manifestimit. Atyre u ishte bërë të qartë që të mos bëjnë veprime që nxisin urrejtje.
Me të përfunduar manifestimi, Policia ka filluar t'i kontrolloj një nga një pjesëmarrësit para se të largohen nga Gazimestani.
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