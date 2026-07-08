Këlyshi i vogël ra në gjumë mbi fytyrën e nënës së tij, pamja pushtoi internetin
Të gjesh vendin më të rehatshëm për një sy gjumë mes vëllezërve dhe motrave nuk është gjithmonë e lehtë, por një këlysh i vogël i racës stafordshire bull terrier gjeti jastëkun më të ëmbël të mundshëm – fytyrën e nënës së tij, Peggy.
Në videon e publikuar në rrjetet sociale shihet momenti i ëmbël kur këlyshi afrohet pranë nënës së tij dhe bie i qetë në gjumë.
Ndërsa Peggy pushonte e rrethuar nga këlyshët e saj, njëri prej tyre mbështeti mjekrën mbi feçkën e saj dhe u shtri i qetë mbi fytyrën e nënës.
Në një moment, këlyshi i përgjumur shtrihet nga koka deri te bishti, ndërsa putrat e tij të vogla përfundojnë pikërisht mbi hundën e Peggy-t.
Edhe pse nëna lëviz pak nga kjo situatë, ajo nuk e prish pushimin e të voglit dhe vazhdon të qëndrojë e qetë.
Pamja emocionuese mori shumë vëmendje në internet, ndërsa përdoruesit u mahnitën nga lidhja e veçantë mes nënës dhe këlyshit.
Videoja mblodhi mijëra pëlqime dhe shumë komentues thanë se momente të tilla të vogla janë ato që krijojnë kujtimet më të bukura. /Telegrafi/