Katër gola dhe rikthime - Lazio dhe Atalanta barazojnë në gjysmëfinalen e parë
Në një përballje që vendos shumë për fatin e pjesëmarrjes në finalen e Kupës së italisë, Lazio dhe Atalanta ofruan një spektakël të vërtetë futbolli, plot me gola (2-2).
Ndeshja nisi me një dominim të Atalantës në fazat e para, dhe në minutën e 8-të, Nikola Krstovic shënoi pas një krosimi të bukur nga Davide Zappacosta, duke dërguar topin në të majtën e portës për të kaluar mysafirët në epërsi 0-1. Por goli u rishikua nga VAR dhe u anulua.
Pas disa rasteve të humbura nga të dyja skuadrat – – Lazio arriti të gjejë avantazhin e parë të vërtetë. Në minutën e 47-të, Fisayo Dele-Bashiru realizoi një parabolim brilant mbi portierin Marco Carnesecchi për ta çuar rezultatin në 1-0 për Lazion.
Por drama nuk mbaroi aty. Atalanta reagoi shpejt në fillim të pjesës së dytë, në minutën e 52-të, kur një goditje e Lazar Samardzic u devijua nga portieri i Lazios dhe ra te Mario Pasalic, i cili nuk gaboi dhe barazoi shifrat në 1-1.
Në minutat e fundit të ndeshjes, Boulaye Dia dërgoi Lazion në epërsi 2-1, duke shfrytëzuar një top të lirë brenda zonës në minutën e 87-të.
Por sërish, loja nuk u mbyll pa tension. Në minutën e 90-të, Yunus Musah realizoi një gol të jashtëzakonshëm pas një pasimi të Kamaldeen Sulemana, duke barazuar rezultatin në 2-2 dhe duke e çuar sfidën në një përfundim dramatik që do të vendoset pas tri javësh në ndeshjen e kthimit.
Ky barazim dramatik lë gjithçka të hapur për një vend në finale, ku për aty po luftojnë edhe Como dhe Inter. /Telegrafi/