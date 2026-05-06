Kastrioti finalisti i parë i playoff-it në Superligën e hendbollit
Skuadra e Kastriotit ka siguruar një vend në finale të playoff-it të Superligës së Kosovës në hendboll për meshkuj, pasi ka eliminuar Vëllaznimin e Gjakovës me dy fitore bindëse në gjysmëfinale.
Pas triumfit në ndeshjen e parë në Ferizaj me rezultat 41:27, ferizajasit e konfirmuan kualifikimin të mërkurën mbrëma në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë, ku fituan me rezultat 43:34.
Figura kryesore e ndeshjes së dytë ishte Yassine Henahen, i cili realizoi dhjetë gola për Kastriotin.
Kontribut të rëndësishëm dhanë edhe Festim Mustafa me shtatë gola dhe Felippe Teixeira me gjashtë realizime.
Në anën tjetër, për Vëllaznimin u dallua Ardi Halili me 13 gola, ndërsa Florian Rexha shtoi tetë të tjerë.
Pas ndeshjes, nga kampi i Kastriotit u vlerësua paraqitja e skuadrës dhe arritja në finale, duke theksuar se ekipi po kalon një formë shumë të mirë në momentet vendimtare të sezonit.
Kastrioti, që këtë edicion ka fituar edhe Kupën e Kosovës, e kishte mbyllur stinorin e rregullt në vendin e parë, duke konfirmuar dominimin edhe në playoff.
Në finalen e madhe, Kastrioti do të përballet me fituesin e gjysmëfinales tjetër mes Rahovecit dhe Besa Famgasit. /Telegrafi/