“Kapela” e Momotës me konat e trafikut bëhet virale
Këlyshi i ariut polar, Momota, që jeton në një akuarium në Akita të Japonisë, ka gjetur një mënyrë krejt të veçantë për të tërhequr vëmendjen e vizitorëve.
Ai është bërë viral në rrjetet sociale për dashurinë e tij të pazakontë ndaj konave të trafikut, të cilat i përdor si lodra dhe madje edhe si “kapelë”.
Por duket se një kon i vetëm nuk i mjafton më Momotës. Me kalimin e kohës, këlyshi ka nisur t’i grumbullojë konat njëra mbi tjetrën dhe rezultati është një “kapelë” gjithnjë e më e lartë mbi kokën e tij.
Pamjet e Momotës duke mbajtur konat në kokë kanë argëtuar mijëra përdorues të internetit. Sjellja e tij lozonjare e ka kthyer atë në një nga banorët më të komentuar të akuariumit, ndërsa çdo shfaqje e re me konat duket se sjell një version edhe më të pazakontë të “kapelës” së tij.
Në vend që të mjaftohet me një kon, Momota duket i vendosur ta çojë këtë lojë në një tjetër nivel. Sa më shumë kona arrin të vendosë mbi kokë, aq më spektakolare bëhet pamja.
Për vizitorët, kjo është një skenë e pazakontë dhe zbavitëse, ndërsa për Momotën duket se është thjesht një tjetër mënyrë për të luajtur. /Telegrafi/