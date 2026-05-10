Kaos në derbin e Pragës: Festa e titullit e Slavias kthehet në makth pas pushtimit të fushës nga tifozët
Slavia Praga ishte vetëm pak minuta larg festës së titullit në kampionatin çek, por ndeshja më e madhe e sezonit u mbyll me skena kaosi të plotë.
Derbi dramatik ndaj Sparta Pragës u ndërpre në minutat e fundit, pasi tifozët hynë në fushë dhe forcat e sigurisë raportohet se humbën kontrollin brenda stadiumit.
Edhe vetë përballja kishte dhuruar gjithçka që pritet nga një prej rivaliteteve më të zjarrta në Evropë: intensitet, tension dhe pesë gola, me Slavian që po udhëhiqte 3-2 në momentet e fundit.
Më pas situata shpërtheu. Disa tifozë vendas zbritën në fushë, duke krijuar panik te lojtarët dhe zyrtarët. Raportet nga vendngjarja përmendin edhe përplasje ku janë përfshirë tifozë mysafirë të Spartës, ndërsa polici kishte vështirësi ta rikthenin rendin.
Lojtarët e të dyja skuadrave u drejtuan menjëherë drejt dhomave të zhveshjes, ndërsa zyrtarët vendosën se ndeshja nuk mund të vazhdonte më në mënyrë të sigurt.
Tani, vendimi final për rezultatin i takon Federatës Çeke të Futbollit.
Ndërprerja e ndeshjes mund të sjellë pasoja të mëdha në garën për titull. Slavia aktualisht ka një epërsi prej tetë pikësh ndaj Spartës dhe me një fitore do ta kishte siguruar matematikisht kampionatin.
Megjithatë, mediat çeke tashmë po spekulojnë se autoritetet disiplinore mund ta regjistrojnë ndeshjen si fitore 3-0 për Sparta Pragën.
Pasojat mund të jenë edhe më të rënda për Slavian, pasi raportohet se në tavolinë janë disa masa ndëshkuese, duke përfshirë gjobat e mëdha financiare, mbyllje të pjesshme të stadiumit dhe madje edhe zhvillimin e ndeshjeve pa tifozë.
Me vetëm tre xhiro të mbetura deri në fund të kampionatit çek, kaosi në derbi e ka zbehur plotësisht betejën sportive për titullin./Telegrafi/