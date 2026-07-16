Kanadaja po digjet, qielli në Toronto është bërë i verdhë
Tymi i zjarreve në Kanada përhap qiell të mjegullt, cilësi jashtëzakonisht të dobët të ajrit për miliona njerëz, ndërsa retë pushtojnë SHBA-në
Një shpërthim i kohëve të fundit i zjarreve në të gjithë Ontarion perëndimor, Kanada dhe Minesota po dërgon re të dendura tymi drejt Liqeneve të Mëdha dhe Verilindjes deri të enjten, duke sjellë cilësi jashtëzakonisht të rrezikshme të ajrit dhe potencialisht disa qiej portokalli që kujtojnë qiellin e ngjashëm me Marsin që mbështjellë New Yorkun në qershor 2023.
Tymi fillimisht ishte përmbajtur në veri të Liqeneve të Mëdha, por një ndryshim i erërave lejoi që tymi të derdhej në Lower 48, duke arritur në korridorin Ndërshtetëror 95 deri të mërkurën në mbrëmje, transmeton Telegrafi.
Scenes from Northern Ontario 😳 pic.twitter.com/F6WAfBSXbZ
— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 15, 2026
Qielli i tymosur dhe një diell i zjarrtë me ngjyrë portokalli mbuluan pjesë të New York, Massachusetts dhe Vermont.
Sipas Qendrës Kanadeze Ndëragjenciale të Zjarrit Pyjor, 54 zjarre po digjen në mënyrë aktive në Kanada, me 13 zjarre të reja që shpërthyen vetëm të mërkurën.
Disa zjarre të tjera janë ndezur dhe intensifikuar në Minesotën veriore, ndërsa një kupolë nxehtësie vazhdon të nxisë temperatura rekord në të gjithë Rrafshnaltat Veriore.
🔥' This could potentially OVERTAKE US' — Train caught inside a raging inferno of a spreading wildfire in Northern #Ontario, #Canadapic.twitter.com/dJG9MdT0SK
🚆🔥Trains carrying flammable materials were stranded after being overtaken by nearby fires near Collins. OPP are now…
— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 15, 2026
Zjarri i Kampit në Qarkun e Liqeneve kaloi linjat e tij të përmbajtjes të hënën, duke shkaktuar evakuime lokale. Që atëherë janë lëshuar urdhra të rinj evakuimi.
Që nga pasditja e së mërkurës, ka pasur 13 zjarre të reja që kanë dalë mes 54 zjarreve aktive në të gjithë Kanadanë, duke shtuar një shtresë të cilësisë së ajrit të pasigurt dhe tymit që pushton SHBA-në si rezultat.
Current scenes from Toronto, Canada, as thick, heavy plumes of wildfire smoke blanket the city. It is experiencing the worst air quality in the world right now. pic.twitter.com/mv4CzmuDdU
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 15, 2026
Alarme për cilësinë e ajrit u lëshuan për pjesë të Minesotës verilindore, duke përfshirë Two Harbors, Hibbing, Ely dhe Kombin Fisnor Grand Portage, duke i nxitur njerëzit të shmangin aktivitetin e zgjatur në natyrë.
Këshilla të ngjashme për cilësinë e ajrit janë vënë në fuqi në shumë shtete të tjera, ndërsa retë e ndotjes lëvizin nëpër zonë. /Telegrafi/