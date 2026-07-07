Kampionati Botëror i Futbollit: Shtohen komentet raciste në rrjet, detyrohet të ndërhyjë edhe Federata Zvicerane e Futbollit
Sipas një raportimi të fundit të transmetuesit publik zviceran SRF, Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) ka konstatuar një rritje mjaft shqetësuese të komenteve raciste dhe gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale gjatë Botërorit të vitit 2026, në krahasim me kampionatin e kaluar të vitit 2022 në Katar.
Ky fenomen po kthehet në një problem serioz dhe po prek drejtpërdrejt edhe lojtarët e Kombëtares së Zvicrës, të cilët shpesh shënjestrohen për shkak të ngjyrës apo prejardhjes së tyre në momentet kur ekipi nuk arrin rezultatet e pritura.
Sulmet virtuale u vunë re menjëherë pas ndeshjes së parë të Zvicrës në këtë Botëror, ku ekipi barazoi në mënyrë zhgënjyese 1:1 me Katarin, duke pësuar gol në sekondat e fundit të lojës. Menjëherë pas përfundimit të takimit, profile të shumta vërshuan me fyerje raciste ndaj lojtarëve zviceranë, ku mes të tjerëve u shënjestrua edhe sulmuesi i ri Johan Manzambi. Situata ka degraduar deri në atë pikë sa ka detyruar Federatën Zvicerane të Futbollit (SFV) që të ndërmarrë masa mbrojtëse.
Zëdhënësi i Federatës Zvicerane të Futbollit, Adrian Arnold, ka bërë të ditur se organizata ka vendosur të ndjekë një politikë të tolerancës zero. Për të mbrojtur lojtarët nga presioni psikologjik dhe fyerjet, menaxherët e rrjeteve sociale të federatës po bllokojnë proaktivisht dhe plotësisht hapësirat e komenteve në platformat e tyre sapo diktohet një valë sulmesh.
Arnold theksoi se ata nuk mjaftohen vetëm me fshirjen e mesazheve apo bllokimin e faqeve, por çdo rast abuziv, email apo letër anonime që plotëson kriteret e veprave penale të racizmit po dërgohet menjëherë për ndjekje ligjore në polici përmes departamentit të tyre juridik.
Nga ana tjetër, zyrtarët zviceranë shprehen të vetëdijshëm se luftimi i këtij fenomeni mbetet jashtëzakonisht i vështirë për sa kohë që platformat e mëdha të rrjeteve sociale ofrojnë mundësi të pakufizuara për hapjen e profileve anonime dhe nuk vendosin barriera më të forta identifikimi. Për këtë arsye, federata u ka bërë thirrje sërish kompanive të teknologjisë që të marrin më shumë përgjegjësi ligjore për të frenuar këtë trend që po njollos imazhin e sportit më të ndjekur në botë./Telegrafi.