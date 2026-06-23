Kamioni i rrokullisur lëshon dy milionë bletë në një lagje të Teksasit
Banorët e një lagjeje të Teksasit u paralajmëruan të qëndronin brenda kur një kamion i vogël u rrokullis dhe lëshoi rreth dy milionë bletë në rrugë.
Distrikti 4 i Shërbimeve të Emergjencave të Qarkut Orange tha në Facebook se kamioni me 18 rrota u rrokullis pranë kryqëzimit të Colony Drive dhe FM 1130 në zonën e Mauriceville të dielën.
Kamioni po transportonte rreth 2 milionë insekte - kur u përmbys ndërsa po bënte një kthesë, transmeton Telegrafi.
Shoferi nuk u lëndua, por zona shpejt u mbush me bletë të arratisura.
Queen Bee Supply postoi foto që tregonin bletarët vendas që u thirrën në vendngjarje për të mbledhur bletët dhe për t'i transportuar ato në një fermë lokale mjalti.
"Nuk është diçka që do të doje ta shihje ndonjëherë, por është shumë mirë të shohësh bletarët që ndihmojnë bletarët. Nga ekipet tregtare deri te bletarët që punojnë në oborre, janë mirënjohës për të gjithë ata që erdhën dhe ndihmuan", thuhej në postim.
Orange County ESD 4 u bëri thirrje banorëve të afërt të qëndronin në shtëpitë e tyre ndërsa bletët mblidheshin.
Një fotograf për KFDM-TV në Beaumont thuhet se u pickua ndërsa po filmonte bletët. /Telegrafi/