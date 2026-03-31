Kalprotektina fekale: Një test i vetëm tregon nëse keni inflamacion në zorrë apo jo
Nga koliti te tumoret, çfarë tregon kalprotektina dhe pse është kaq e rëndësishme në diagnostikë
Te pacientët me shqetësime në traktin e poshtëm gastrointestinal shpesh paraqitet nevoja për diagnostikim shtesë, me qëllim që të dallohen çrregullimet funksionale nga sëmundjet organike.
Dilema më e shpeshtë lidhet me dallimin ndërmjet sindromës së zorrës së irrituar dhe sëmundjeve inflamatore të zorrëve, siç janë sëmundja e Kronit dhe koliti ulceroz, por edhe ndryshimet tumorale.
Kalprotektina fekale përfaqëson një marker diagnostik modern, të besueshëm dhe lehtësisht të zbatueshëm, i cili mundëson zbulimin e hershëm dhe ndjekjen e sëmundjeve inflamatore të zorrëve. Përdorimi i saj kontribuon në diagnozë më të saktë, përzgjedhje më të mirë të terapisë dhe ulje të nevojës për procedura invazive.
Treguesit klasikë laboratorikë të inflamacionit, si proteina C-reaktive, jo gjithmonë japin informacion të mjaftueshëm për këtë diferencim. Pikërisht për këtë arsye, mjekësia bashkëkohore gjithnjë e më shumë përdor përcaktimin e kalprotektinës fekale si një marker të besueshëm të inflamacionit të zorrëve.
Çfarë paraqet kalprotektina
Kalprotektina është një proteinë që gjendet në citoplazmën e granulociteve polimorfonukleare. Struktura e saj mundëson lidhjen me kalciumin dhe zinkun, duke kontribuar në mbrojtjen e qelizave dhe shfaqjen e veprimit antibakterial.
Në organizëm ka rol të rëndësishëm në rregullimin e procesit inflamator, ndërsa përqendrimi i saj pasqyron drejtpërdrejt praninë dhe intensitetin e inflamacionit në traktin tretës. Te pacientët me sëmundje inflamatore të zorrëve, vlerat e kalprotektinës në feçe ndjekin qartë aktivitetin e sëmundjes. Për këtë arsye, ky marker konsiderohet një nga treguesit më të besueshëm të inflamacionit në zorrë, transmeton Telegrafi.
Pse rekomandohet testi i kalprotektinës në feçe
Analiza e kalprotektinës fekale është një metodë diagnostikuese jo invazive, pa dhimbje dhe e thjeshtë për t’u realizuar. Aplikimi i saj mundëson zbulimin në kohë të sëmundjeve organike dhe shmangien e procedurave invazive të panevojshme.
Vlerat e rritura mund të tregojnë gjendje të ndryshme inflamatore, përfshirë:
• kolitin
• sëmundjen e Kronit
• kolitin ulceroz
• divertikulitin
• polipet dhe adenomat
• tumoret malinje
• sëmundjet infektive të zorrëve.
Është e rëndësishme të theksohet se vlerat e rritura nuk shfaqen te çrregullimet funksionale, gjë që rrit më tej vlerën diagnostikuese të testit.
Në cilat raste rekomandohet analiza dhe çfarë tregon testi
Testi i kalprotektinës fekale rekomandohet në disa situata klinike. Aplikimi i tij mund të jetë shumë i dobishëm, ndërsa më të rëndësishmet janë:
• në dallimin e sëmundjeve inflamatore të zorrëve nga sindroma e zorrës së irrituar
• në vlerësimin e nevojës për procedura diagnostikuese invazive, si kolonoskopia
• për vlerësimin e aktivitetit të sëmundjes dhe shkallës së shërimit të mukozës
• në ndjekjen e efekteve të terapisë
• në vlerësimin e rrezikut për rikthim të sëmundjes.
Përcaktimi i përqendrimit të kalprotektinës në feçe jep informacion shumë të saktë diagnostik. Ndjeshmëria dhe specifikueshmëria e lartë e këtij testi mundësojnë dallim të qartë ndërmjet çrregullimeve funksionale, si sindroma e zorrës së irrituar, dhe sëmundjeve organike inflamatore të zorrëve.
Testi ka vlerë të lartë parashikuese pozitive dhe ndjeshmëri pothuajse të plotë, çka e bën një mjet shumë të besueshëm për skrining në praktikën e përditshme klinike.
Roli i testit në ndjekjen e sëmundjeve inflamatore të zorrëve
Te pacientët me sëmundje inflamatore të zorrëve tashmë të diagnostikuara, ky test ka rol të rëndësishëm në ndjekjen afatgjatë të gjendjes. Ai ndihmon në vlerësimin e aktivitetit endoskopik dhe histologjik të sëmundjes, në ndjekjen e ecurisë klinike dhe efikasitetit të terapisë, si dhe në parashikimin e progresionit të sëmundjes.
Rëndësi të veçantë ka në popullatën pediatrike, ku metodat diagnostikuese invazive paraqesin ngarkesë shtesë dhe shpesh kërkojnë anestezi të përgjithshme. /Telegrafi/