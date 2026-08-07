Kallëzim penal ndaj një personi nga Koçani, i konfiskohen dy pushkë
MPB njofton se është ngritur kallëzim penal ndaj një 39-vjeçari nga Koçani, pasi që gjatë bastisjes në shtëpinë e tij policia ka gjetur dy pushkë gjuetie.
Departamenti i Policisë së Koçanit ngriti kallëzim penal kundër M.K. (38) nga Koçani për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “prodhim, posedim, ndërmjetësim dhe tregtim i paautorizuar me armë ose eksplozivë”.
Më 08.08.2025, oficerët e policisë kryen një kontroll në shtëpinë e të pandehurit, gjatë të cilit u gjetën dhe u konfiskuan dy pushkë gjuetie dhe lloje të ndryshme aksesorësh për prodhimin e municionit të gjuetisë./Telegrafi/
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