Kajçev: Komisioni i Përbashkët për Histori të Maqedonisë-Bullgarisë është bllokuar dhe punon kot
Tensioni midis Maqedonisë dhe Bullgarisë vazhdon të rritet përmes situatave të ndryshme diplomatike. Tema u komentua nga një nga anëtarët e Komisionit të Përbashkët për Çështje Historike dhe Arsimore, historiani Naum Kajçev.
"Ka takime, ka bisedime, por nuk ka rezultate, nuk kemi vendime që qeveritë e të dy vendeve mund të marrin dhe zbatojnë", shpjegoi Kajçev, sipas mediave bullgare.
Ai kujtoi se kur u krijua Komisioni, pati vendime dhe tekste të miratuara nga qeveritë e të dy vendeve. Fatkeqësisht, megjithatë, siç thotë ai, ato nuk po zbatohen. Përveç kësaj, që nga viti 2019, puna e Komisionit ka qenë "e bllokuar në një vend" dhe "duke punuar kot".
"Kemi takime. I fundit ishte në fillim të qershorit, 3-4 qershor të këtij viti në Shkup. Por, për fat të keq, nuk po arrijmë ndonjë rezultat. Nga ana tjetër, nuk ka dëshirë për të dëgjuar burimet historike, por mbi të gjitha për të marrë vendime konkrete", tha historiani.
Ai tha se diplomacia evropiane është e qartë për situatën reale në Maqedoni. Një provë për këtë është Raporti i Parlamentit Evropian.
"Vlerësimet për vendin nuk janë aspak lajkatuese. Theksohet se nuk ka pasur përparim vitin e kaluar. Ka edhe vërejtje në fushën e ekologjisë. Edhe sistemi politik i vendit vlerësohet vetëm si "i kënaqshëm", deklaroi Kajçev./Telegrafi/