Kafshët shtëpiake shërbejnë si dëshmitare në dasmat e Ekuadorit
Kur Diana Tupiza dhe Andres Alquinga vendosën të martoheshin, ata zgjodhën një dëshmitare mjaft të pazakontë për ceremoninë civile të martesës: Lunën, qenushin e tyre pekinez, i cili vulosi gjurmën e putrës së saj në certifikatën e martesës.
Me dasmat "miqësore me kafshët shtëpiake" të autorizuara së fundmi, zyrtarët ekuadoras po përqafojnë rolin e miqve me qime në familjet moderne.
Diku tjetër në Amerikën Latine, lejohen vetëm dëshmitarët njerëzorë, megjithëse Argjentina dhe Meksika kanë bërë disa përjashtime, transmeton Telegrafi.
Ndërsa gjurmët e putrës së Lunës nuk kanë status ligjor, gjesti ka vlerë sentimentale dhe më shumë se 50 çifte ekuadoriane kanë zgjedhur të martohen para qenve dhe maceve të tyre që nga maji.
"Fakti që ajo (Luna) është këtu është vërtet spektakolare", i tha Tupiza AFP-së pas ceremonisë së tyre në kryeqytetin Quito.
Inxhinierja 38-vjeçare tha se ishte ideja e burrit të saj të sillte Lunën - e cila u vesh për këtë rast me një fustan rozë prej tyl.
Alquinga, një programuese 31-vjeçare, tha se kafshët "mund të mos jenë në gjendje të na flasin ose të na japin këshilla, por ato janë aty për të na dhënë gjithë dashurinë që kanë".
Ky veprim erdhi si një tronditje për nënën e nuses, Luz Lima, e cila megjithatë mori përsipër të qepte fustanin e Lunës.
"Është më mirë të zgjedhësh dikë që e di se çfarë po nënshkruan", kujtoi Lima duke i thënë çiftit.
Por përfundimisht, ajo e pranoi idenë.
"Këto janë kohë moderne", i tha ajo AFP-së gjatë montimit të fustanit të Lunës.
Otton Rivadeneira, drejtori i Regjistrit Civil të Ekuadorit, tha se politika është në përputhje me strukturat bashkëkohore familjare.
"Ne po përshtatemi patjetër me këto nevoja aktuale, moderne", i tha ai AFP-së.
Regjistrimi i fundit i Ekuadorit zbuloi se midis 19 milionë banorëve të saj, gati 7.6 milionë kanë qen dhe mace si kafshë shtëpiake - pothuajse dyfishi i numrit të fëmijëve të moshës 12 vjeç e poshtë.
Pas ceremonisë së Alquingas dhe Tupizës, Luna vulosi putrën e saj në certifikatën e martesës së tyre, e cila kishte edhe firmat e çiftit - dhe dëshmitarëve të tjerë njerëzorë.
"Certifikatë simbolike martese" shkruan dokumenti, me një hapësirë të veçantë që tregon "gjurmën e putrës së mikut tuaj me qime". /Telegrafi/