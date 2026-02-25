Kafeja e mëngjesit, ky është momenti i gabuar për ta pirë
Nëse veprimi juaj i parë çdo mëngjes është të kapni një filxhan kafe të nxehtë, ndoshta është koha të rishikoni zakonet tuaja të përditshme. Një specialist i njohur i gjumit ka zbuluar se ekziston një “kohë e përkryer” për të konsumuar kafeinë — dhe ajo nuk është momenti kur hapni sytë.
Dr. Michael Breus e bëri këtë deklaratë gjatë një paraqitjeje në podcastin The Diary of a CEO me Steve Bartlett. “A e dini se ekziston një kohë e përkryer për të pirë kafe?” pyeti ai, duke shpjeguar se koha optimale përcaktohet pjesërisht nga kronotipi juaj, pra modeli juaj natyror i gjumit dhe zgjimit.
Ai më pas ngriti një pyetje të zakonshme: “A është lëngu i parë që prek buzët tuaja në mëngjes me kafeinë?” Kur Bartlett konfirmoi se po, Dr. Breus u përgjigj: “Le të flasim pse kjo ndoshta nuk është ideja më e mirë”.
Vetë gjumi është një proces që shkakton dehidrim. Sipas mjekut, gjatë natës mund të humbni deri në një litër ujë vetëm përmes frymëmarrjes.
NHS (Shërbimi Kombëtar Shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar) konfirmon se lëngjet humben çdo ditë përmes frymëmarrjes, djersitjes dhe urinimit, duke theksuar pse hidratimi i mjaftueshëm është thelbësor për funksionimin normal të trupit.
Dr. Breus shtoi se kafeina vepron si diuretik, duke nxitur prodhimin e shtuar të urinës. Klinika Mayo pranon se kafeina mund të ketë një efekt të lehtë diuretik, megjithëse konsumuesit e rregullt të kafesë mund të zhvillojnë një farë tolerance me kalimin e kohës.
Sipas ekspertëve, koha optimale për të pirë kafenë e mëngjesit është pikërisht 90 minuta pasi të jeni zgjuar. “Për të dalë nga gjendja e pavetëdijes, ju duhen dy hormone – adrenalina dhe kortizoli,” shpjegoi ai, duke theksuar se të dyja rriten natyrshëm në mëngjes për të ndihmuar zgjimin.
“Kur keni një tru të mbushur me adrenalinë dhe kortizol dhe i shtoni kafeinë, është si t’i shtoni çaj të dobët dikujt që po merr kokainë,” tha ai.
Dr. Breus sugjeron që vonesa e konsumimit të kafesë lejon që nivelet e këtyre hormoneve të bien paksa, duke bërë që kafeina të ketë një efekt më të fortë dhe më të dukshëm.
“Pra, hidratohuni para se të konsumoni kafeinë,” rekomandoi ai, duke sugjeruar të pini mes 450 dhe 600 ml ujë (rreth tre deri në katër gota) gjatë 90 minutave të para pas zgjimit.
Fondacioni Britanik i Ushqyerjes këshillon që shumica e të rriturve duhet të konsumojnë rreth gjashtë deri në tetë gota lëngje në ditë, përfshirë ujin, për të qëndruar të hidratuar siç duhet.
Sa i përket konsumit të sigurt të kafesë, Autoriteti Evropian për Sigurinë Ushqimore thekson se deri në 400 mg kafeinë në ditë — afërsisht katër filxhanë kafe — konsiderohet zakonisht e sigurt për të rriturit e shëndetshëm.
Tejkalimi i kësaj sasie mund të shkaktojë simptoma si ankth, çrregullime të gjumit, rrahje të shpejta të zemrës dhe probleme me tretjen.
Nga ana tjetër, mungesa e kafeinës tek konsumuesit e rregullt mund të shkaktojë dhimbje koke ose lodhje për shkak të simptomave të lehta të tërheqjes, paralajmërojnë specialistët.
Megjithatë, sipas Dr. Breus, përsosja e kohës së konsumimit mund të nënkuptojë që të ndiheni më vigjilentë me më pak kafe — thjesht duke pritur ato 90 minuta vendimtare.