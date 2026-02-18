Juela dhe Miri bënë aleancë para se të futeshin në Big Brother? Zbulohet e vërteta
Brikena ka aluduar se Juela dhe Miri njiheshin nga jashtë Big Brother-it, madje sipas saj mund edhe të kenë lidhur një aleancë loje para se të hynin në spektakël.
Juela e mohoi këtë, ndërsa Miri tha se nuk e njeh personalisht, por para se të futej mori një telefonatë nga miqtë e tij për Juelën.
Ata theksuan se nuk ka ndodhur një darkë mes tyre, apo të kenë biseduar për lojën.
Pjesë nga biseda mes tyre:
Juela: Kur kam hyrë, kam pasur vështirësi sepse nuk isha e njohur. Kam bërë sakrifica me shumë vullnet dhe punë për muzikën. Nuk është e lehtë, kur shoh këtë video, nuk më përfaqëson siç duhet. Unë nuk jam agresive, por në momentin kur Rogerti ka ardhur këtu, nuk ka ardhur me qasje ofenduese. Ortakëria jonë ka lindur në mënyrë të rrjedhshme. Të gjitha këto vajza, Selin dhe Greta, ofendojnë shumë, kanë fjalor agresiv kundër meje. Në momentin që kanë nisur të më sulmojnë, do të mbroj veten time. Me Brikenën më kanë lidhur vlerat njerëzore.
Brikena: Donte të dilte në prime dhe mundohej të kapej me mua. Juela më ka thënë: “E kam ngrënë një darkë me Mirin”. E pashë që u bënë bashkë dhe më sulmuan, atëherë mendova se kanë bërë aleancë nga jashtë.
Juela: Brikena më ka thënë mua: “Kurrë mos e sulmo Mirin”.
Miri: Juelën nuk e kam takuar, por kam pasur një telefonatë nga miqtë e mi. Kanë thënë: 'Kur të hysh në Big Brother, është një vajzë që do të prezantohet me këngën tënde'. Asnjëherë nuk e kam besuar, por si shaka. Kur e pashë, e kuptova që nuk ishte shaka. Nuk e njihja personalisht, vetëm përmes një telefonate. /Telegrafi/