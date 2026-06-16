Jotova për zjarrvënien përpara Ambasadës bullgare: Ky nuk është një krim i zakonshëm, por një sulm i papranueshëm ndaj një misioni diplomatik
Dënoj kategorikisht djegien e makinave diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup", tha presidentja në detyrë e Bullgarisë, Iliana Jotova, sipas mediave bullgare.
Sipas saj, ky nuk është një krim i zakonshëm, por, siç thotë ajo, një sulm i papranueshëm ndaj një misioni diplomatik, i cili vë në pikëpyetje aftësinë e autoriteteve të RMV-së për të garantuar sigurinë e misioneve të huaja diplomatike në përputhje me detyrimet e tyre ndërkombëtare.
"Është shqetësuese që ky incident po ndodh në sfondin e retorikës së vazhdueshme antibullgare dhe një atmosfere intolerance, e cila ka mbetur pa rezistencën e nevojshme institucionale për vite me radhë. Veprime të tilla nuk ndodhin në një vakum, ato janë pasojë e drejtpërdrejtë e mbjelljes së urrejtjes dhe pandëshkueshmërisë", pohon Jotova.
Kryetarja e shtetit bullgar tregoi se pret veprime urgjente, transparente dhe efikase nga autoritetet kompetente në Shkup për të identifikuar dhe ndëshkuar autorët dhe nxitësit e tyre të mundshëm./Telegrafi/