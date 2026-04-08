JD Vance: Propozimi i parë iranian për paqe duket se ishte shkruar me ChatGPT
JD Vance ka komentuar procesin e fundit të negociatave për paqen me Iranin, duke zbuluar detaje mbi propozimin me 10 pika që iranianët paraqitën.
Sipas zëvendëspresidentit amerikan, “propozimi i parë ishte aq i çuditshëm saqë menduam se mund të ishte shkruar nga ChatGPT” dhe u hodh menjëherë në plehra.
Ndërkaq, propozimi i dytë, më i arsyeshëm, u bazua në bisedime të drejtpërdrejta midis zyrtarëve amerikanë dhe pakistanezë, dhe është ky dokumenti që presidenti po referohej deri dje.
Megjithatë, Vance ka zbuluar se ekziston edhe një propozim i tretë, më maksimalist se i pari, i cili ka qarkulluar në rrjetet sociale, duke shtuar kompleksitet në procesin e negociatave.
Ky zhvillim tregon se negociatat po kalojnë përmes një spektri idesh, nga më të arsyeshmet deri te ato më ekstreme, ndërsa Shtetet e Bashkuara përpiqen të arrijnë një marrëveshje të qëndrueshme.
Vance do të përfaqësojë SHBA-në në negociatat e paqes me Iranin, të cilat do të nisin të shtunën në Pakistan.