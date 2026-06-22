Japonia do të rrisë tarifat e vizave me më shumë se pesë herë duke filluar nga 1 korriku
Japonia po përgatit rritjen më të madhe të tarifës së vizave në gati gjysmë shekulli, duke i bërë vizat turistike pesë herë më të shtrenjta për shumicën e vizitorëve të huaj që hyjnë në vend.
Vendimi u miratua në një mbledhje të kabinetit qeveritar më 19 qershor 2026 dhe do të hyjë në fuqi më 1 korrik 2026. Është rishikimi i parë i tarifave të vizave të Japonisë që nga viti 1978, transmeton Telegrafi.
Ndikimi më i menjëhershëm do të ndihet nga turistët dhe udhëtarët e biznesit nga vendet që kërkojnë vizë për të hyrë në Japoni. Sipas strukturës së re të çmimeve, tarifa për viza me një hyrje do të rritet nga 3,000 ¥ në 15,000 ¥.
Një vizë me shumë hyrje, e cila u lejon udhëtarëve të vizitojnë Japoninë disa herë gjatë një periudhe të caktuar, do të rritet nga 6,000 ¥ në 30,000 ¥. Shumat janë ekuivalente me afërsisht 87 euro dhe 175 përkatësisht.
Zyrtarët japonezë thonë se rritja pasqyron gati pesë dekada inflacion dhe ndryshime të mëdha në kurset e këmbimit. Ministri i Jashtëm, Toshimitsu Motegi tha se qeveria i rishikoi tarifat sepse sistemi ekzistues nuk pasqyronte më koston e vërtetë administrative të lëshimit të vizave dhe menaxhimit të procedurave të imigracionit.
Qeveria argumenton se edhe pas rritjes, tarifat e imigracionit në Japoni mbeten përgjithësisht të krahasueshme me ato të ngarkuara nga disa vende perëndimore.
Zyrtarët kanë përmendur tarifat e vizave dhe imigracionit në vende si Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania si shembuj të sistemeve që ngarkojnë dukshëm më shumë sesa ka pasur Japonia historikisht.
Pavarësisht rritjes së ndjeshme, Tokio thotë se nuk pret një ndikim të madh në turizmin hyrës. Japonia ka përjetuar një rritje rekord të vizitorëve ndërkombëtarë në vitet e fundit, të ndihmuar nga një jeni i dobët dhe kërkesa e fortë globale për udhëtime në destinacione të tilla si Tokio, Kioto dhe Osaka. Zyrtarët besojnë se kërkesa do të mbetet e fortë edhe me kosto më të larta të vizave.
Rritja e vizave është vetëm një pjesë e një pakete shumë më të madhe reformash të imigracionit. Më 29 maj, dhoma e lartë e Japonisë miratoi rishikime të Aktit të Kontrollit të Imigracionit dhe Njohjes së Refugjatëve. Legjislacioni i jep qeverisë autoritetin për të rritur ndjeshëm një gamë tarifash të lidhura me imigracionin përtej vizave turistike. Ligji rrit kufirin ligjor për ndryshimet e statusit të qëndrimit dhe rinovimin e vizave nga 10,000 ¥ (58 euro) në 100,000 ¥ (583 euro). Ai gjithashtu rrit tarifën maksimale të lejueshme për aplikimet për qëndrim të përhershëm nga 10,000 ¥ (58 euro) në 300,000 ¥ (1,750 euro). Tarifat aktuale do të përcaktohen më vonë përmes urdhrave të Kabinetit dhe procedurave të konsultimit publik.
Propozimet e qeverisë tregojnë se banorët afatgjatë mund të paguajnë përfundimisht midis 10,000 ¥ (58 euro) dhe 70,000 ¥ (408 euro), varësisht nga kohëzgjatja e rinovimit të statusit të tyre.
Aplikantët për qëndrim të përhershëm mund të përballen me një tarifë prej 200,000 ¥ (1,167 euro), një rritje dramatike nga tarifa aktuale prej 10,000 ¥ (58 euro). Këto ndryshime pritet të zbatohen para fundit të vitit fiskal 2026, më 31 mars 2027.
Autoritetet japoneze thonë se të ardhurat shtesë do të ndihmojnë në financimin e administrimit të popullsisë së huaj në rritje të vendit: numri i banorëve të huaj arriti një rekord prej 4.13 milionësh në fund të vitit 2025. Shërbimet e imigracionit kanë nevojë për më shumë staf, teknologji dhe infrastrukturë për të menaxhuar kërkesën në rritje.
Një pjesë e financimit të ri pritet të mbështesë programet e edukimit në gjuhën japoneze për banorët e huaj. Qeveria gjithashtu planifikon të forcojë masat kundër tejkalimit të paligjshëm të qëndrimit dhe të përmirësojë sistemet e përdorura për të ndjekur statusin e imigracionit dhe për të përpunuar aplikimet.
Legjislacioni gjithashtu krijon një program të ri autorizimi udhëtimi online të njohur si Sistemi Elektronik i Japonisë për Autorizimin e Udhëtimit, ose JESTA.
Ngjashëm me sistemet që përdoren tashmë në vende si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, do t'u kërkojë udhëtarëve nga vendet e përjashtuara nga vizat të paraqesin informacion para nisjes. Sistemi pritet të lançohet në vitin fiskal 2028.
Sipas JESTA-s, udhëtarët nga 74 vende dhe territore të heqjes së vizave do të japin detaje të tilla si identiteti i tyre, qëllimi i udhëtimit dhe destinacioni para se të hipin në bord.
Autoritetet japoneze do ta kontrollojnë informacionin me bazën e të dhënave të imigracionit dhe krimit. Udhëtarëve që konsiderohen me rrezik të lartë për të tejkaluar afatin e qëndrimit mund t'u mohohet leja për të hipur në avionë ose anije që shkojnë në Japoni. /Telegrafi/