Janevska: Rreth 2.000 vende më pak për studentët e rinj, tregu i punës është i mbingopur nga disa profesione
Në të gjitha universitetet e Maqedonisë së Veriut, janë zvogëluar kuotat për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, pasi tregu i punës është i mbingopur me kuadro në disa drejtime dhe ka numër të madh të papunësh, ndërsa në disa drejtime të tjera punësueshmëria është shumë e lartë dhe madje ka mungesë të kuadrove. Këtë e bëri të ditur ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska.
Në prag të regjistrimeve universitare, Janevska tha se këtë vit në të gjitha universitetet janë reduktuar rreth 2.000 vende, por u shpreh e bindur se të gjithë maturantët do ta gjejnë vendin e tyre në fakultetin ku dëshirojnë të studiojnë.
“Kuotat i kemi ulur më shumë në drejtimet administrim biznesi, administratë publike, si dhe në disa programe të Fakultetit Ekonomik dhe atij Juridik, sepse pikërisht në këto fusha ka më shumë të papunë. Ndërkohë, në drejtimet mjekësore ka pasur gjithashtu rregullime. Në anën tjetër, drejtimet teknike – informatika, makineria dhe ndërtimtaria – kanë mbetur pothuajse të pandryshuara, pasi punësueshmëria në to është shumë e lartë, duke arritur deri në 98-99 për qind”, deklaroi Janevska.
Ajo pret që deri në fund të këtij muaji të vazhdojë debati për tre ligjet për arsimin e lartë dhe shkencën, të cilat janë bllokuar në Kuvend nga blloku opozitar shqiptar, i cili kërkon që ato të miratohen sipas parimit të Badenterit.
“Mendoj se do të mbizotërojë arsyeja dhe se Kuvendi do të gjejë forcën për t’i tejkaluar çështjet politike, që këto tre ligje të mos përdoren për zgjidhjen e ndonjë çështjeje tjetër. Veçanërisht sepse tashmë kemi vonesa dhe nuk kemi kohë të humbasim me debate politike për diçka kaq të rëndësishme. Jam thellësisht e bindur se do të mbizotërojë arsyeja, sepse kjo është në interes të të gjithë të rinjve të vendit”, theksoi Janevska.
Janevska njoftoi gjithashtu se shpërndarja e teksteve shkollore nëpër shkolla është drejt përfundimit dhe nuk pritet të ketë mungesa gjatë vitit shkollor 2026/2027. Ajo theksoi se shkollat që nuk kanë paraqitur me kohë numrin e nevojshëm të teksteve do të duhet t’i sigurojnë vetë, pasi Ministria i furnizon ato sipas porosive të bëra.
Lidhur me faktin se deri tani janë regjistruar mbi 4.000 nxënës të klasës së parë më pak krahasuar me vitin e kaluar, Janevska tha se ky numër nuk është përfundimtar dhe pritet të ndryshojë deri në fund të shtatorit. Sipas saj, kjo lidhet kryesisht me faktin se një pjesë e prindërve ende nuk i kanë regjistruar fëmijët e tyre, si dhe me disa shkolla që nuk i kanë evidentuar nxënësit në sistemin elektronik E-Dnevnik.