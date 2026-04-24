Janevska paralajmëron skandale tjera në arsim: Do të habitet gjithë opinioni
"Shumë shpejt do të dëgjojmë për një parregullsi tjetër, shumë më të madhe se kjo, e cila do të habisë të gjithë opinionin e Maqedonisë. Ka shumë parregullsi në institucione të caktuara, jo në të gjitha, dhe ato do të trajtohen sipas ligjit. Nëse administrata apo menaxhmenti ishte fajtore, nëse disa studentë morën pjesë në veprime të tilla, do të përcaktohet nga autoritetet përkatëse", tha sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke komentuar ngjarjet në Fakultetin Filozofik të UKM, ku që nga viti 2019 studentët janë regjistruar në mënyrë të paligjshme në studime njëvjeçare master dhe doktoraturë, megjithëse studimet e tyre universitare ishin trevjeçare profesionale, jo akademike.
Bëhet fjalë për shtatë persona të regjistruar në master dhe katër në studime doktorature dhe regjistrimet e tyre, me vendim të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, janë anuluar dhe studimet e tyre janë ndërprerë. Deri më tani, askush nuk ka marrë doktoraturë, dhe tetë kanë marrë diplomë master, për të cilët nuk ka vendim nëse diplomat e tyre do të jenë të vlefshme.
Janevska tha se Inspektorati Shtetëror i Arsimit (ISHA), raportin e të cilit e mori dje vonë, përcaktoi se ku ishin mangësitë dhe mori vendime se si të veprohet në përputhje me rrethanat. Siç tha ajo, Inspektorati veproi mbi ankesat dhe apelimet e individëve.
"Do ta përpunojmë atë (raportin) gjatë fundjavës dhe do të nxjerrim një vendim të hënën. Ministria dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit nuk kanë zgjidhje tjetër, duhet të veprojnë sipas ligjit. E kuptoj absolutisht revoltën e studentëve, por ka institucione të tjera ku ata do të kërkojnë të drejtat e tyre. Ajo që është në kompetencë të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës do të përfundojë që nga e hëna. Çdo gjë tjetër në institucionet përkatëse në mënyrë që të jetë si në përputhje me ligjin ashtu edhe drejtësia të jetë e kënaqur. Ajo që unë, si ministre dhe kjo Qeveri, mbështesim dhe e kemi thënë shumë herë është se do të punojmë sipas ligjit. Ekziston një ligj sipas të cilit studentët duhet të ishin regjistruar në ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve. Inspektorati Shtetëror i Arsimit thotë se ky ligj është shkelur. Më vjen shumë keq për atë që po u ndodh atyre, por kur po regjistroheshin në ciklin e dytë dhe të tretë, dikush duhej t'u kishte thënë të kontrollonin se ku po regjistroheshin vetë", tha Janevska, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë një vizite në laboratorin e ri në Fakultetin e Stomatologjisë në UKM.
Ajo theksoi se Agjencia për Cilësi në Arsimin e Lartë nuk kishte kryer asnjë vlerësim që nga themelimi i saj deri tetë muaj më parë, dhe se në tetë muajt e fundit është kryer një numër i madh vlerësimesh që kanë identifikuar parregullsi.
Rektorja e Universitetit të Shën Kirilit dhe Metodit dhe kandidate për rizgjedhje, Biljana Angelova, deklaroi se sapo të përfundojë i gjithë procesi, ata do të shpallin qëndrim zyrtar se "cili është rezultati i gjithë kësaj situate" në Fakultetin e Filozofisë në UKM.
"Kjo situatë është një surprizë për të gjithë ne. Ndodhi midis viteve 2019 dhe 2022 në një mjedis krejtësisht të ndryshëm dhe lidership të ndryshëm. Thjesht duhet të jemi të duruar dhe të presim raportin përfundimtar të inspektimit dhe të ndërmarrim veprime, dhe pastaj do të shpallim zyrtarisht rezultatin e gjithë kësaj situate", tha Angelova.
Kur u pyet nga një gazetar nëse preken edhe studentët që, pasi kanë përfunduar studime profesionale trevjeçare, janë regjistruar në diploma master njëvjeçare në dy ose tre vitet e fundit, rektorja u përgjigj se duhet ta shohë raportin në mënyrë që, siç tha ajo, të dhënat për studentët individualë të mos manipulohen.
"Situata e tyre do të shqyrtohet përsëri dhe ata janë pjesë e kësaj analize dhe ne do të përpiqemi ta kapërcejmë këtë në të ardhmen. Programet e reja studimore ndoshta do të akreditohen, ato do të riregjistrohen nëse është e nevojshme, por duhet të përmbushen rregulloret ligjore. Ato të mëparshmet ishin studime profesionale dhe nuk mund të vazhdojnë në arsimim të mëtejshëm akademik", tha rektorja.
Biljana Angelova do të marrë pjesë në garën për një mandat të dytë si rektore e UKM-së. Zgjedhjet do të mbahen të martën, më 28 prill, kundër-kandidati i saj është Darko Danev nga Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike./Telegrafi/