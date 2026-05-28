Janevska: Numri i nxënësve është ulur, por të gjithë mësimdhënësit i kanë vendet e tyre të punës
"Qeveria po bën përpjekje përmes politikave dhe masave specifike për të siguruar që të gjithë mësuesit të ruajnë vendet e tyre të punës, pavarësisht faktit se numri i nxënësve është ulur ndjeshëm vitet e fundit, dhe vitin e kaluar, asnjë nxënës nuk është regjistruar fare në 147 shkolla rajonale. Ndër të tjera, kjo është arsyeja pse po prezantojmë mësimdhënien me një turn dhe qëndrimet e zgjatura në shkollë, në mënyrë që mësuesit të kenë aktivitete shtesë, një grup të plotë orësh mësimi dhe të marrin pagë të plotë. Partnerët tanë kryesorë UNICEF dhe Banka Botërore po na ndihmojnë në këtë".
Këtë e theksoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve në seancën e sotme në Kuvend, në lidhje me situatën me stafin mësimdhënës në komunën e Dibrës, ku ka një reagim nga një grup mësuesish në lidhje me procesin e optimizimit të rrjetit shkollor.
“Në një periudhë prej pak më shumë se 20 vitesh, numri i nxënësve është ulur me 28%, ndërsa në të njëjtën periudhë numri i mësuesve është rritur me 46%. Si rezultat, mesatarja kombëtare ka rënë nga 18 nxënës për mësues në 11.4 nxënës për mësues, krahasuar me mesataren e OECD-së prej 15 nxënës për mësues”, tha Janevska, duke shtuar se për shkak të kësaj situate, rreth 90%, dhe në disa komuna deri në 100% të fondeve për arsim shkojnë për paga, gjë që lë hapësirë minimale për investime në infrastrukturë, pajisje dhe zhvillim profesional.
Ministrja tha se politikat e këqija të qeverisë së mëparshme kanë një pjesë të madhe në uljen e numrit të nxënësve.
"Kur në 7 vitet e mëparshme të rinjtë duhet të kishin planifikuar dhe zhvilluar familje këtu, ata vendosën të shkonin jashtë vendit ose të shtynin ndërtimin e një familjeje. Madje edhe familje të tëra të formuara u larguan nga atdheu i tyre. Pavarësisht se sa shumë tall dikush tani, fakti është se në dy vitet e fundit situata ka ndryshuar në disa komuna", tha Janevska.