“Janë të shkëlqyer”, trajneri i Polissyas me fjalë të mëdha për Krasniqin dhe Emërllahun
Trajneri i Polissya Zhytomyr, Ruslan Rotan, ka folur me fjalë shumë pozitive për dy futbollistët e Kosovës, Ilir Krasniqin dhe Lindon Emërllahun, gjatë një interviste të gjatë të dhënë për kanalin zyrtar të klubit elitar të Ukrainës.
Ish-futbollisti i njohur ukrainas ka theksuar se është i impresionuar me cilësitë futbollistike dhe njerëzore të dy lojtarëve, të cilët së fundmi iu bashkuan skuadrës që po garon për titullin kampion në Ukrainë.
Mesfushori Lindon Emërllahu u prezantua te Polissya në muajin dhjetor, pasi u transferua nga ClujI. Ai ka nënshkruar kontratë trevjeçare dhe konsiderohet një përforcim i rëndësishëm për mesfushën e ekipit.
Pas tij, në radhët e Polissyas u bashkua edhe mbrojtësi Ilir Krasniqi, i cili kaloi nga Kolos Kovalivka, duke firmosur kontratë për tre vjet e gjysmë.
Rotan zbuloi se Krasniqi ishte ndjekur për një periudhë të gjatë nga stafi i klubit dhe se profili i tij përputhet plotësisht me kërkesat e ekipit, jo vetëm në aspektin teknik, por edhe në atë të karakterit dhe lidershipit.
Ndërkohë, Emërllahu është vlerësuar si një transferim i suksesshëm i departamentit të skautimit, duke përmbushur të gjitha pritshmëritë e raportuara.
“E kemi ndjekur Ilir Krasniqin për gati gjysmë viti. I dimë shumë mirë aftësitë e tij, besoj se ky lojtar është inteligjent në fushën e futbollit. Ai tashmë ka bërë një hap të madh për të qenë në ekipin tonë në rol kyç”.
“Para së gjithash, mënyra se si sillet në ekip - ai ka cilësi lidershipi dhe inteligjencë. Kjo sugjeron se ai ka një shans shumë të mirë për të luajtur për ne. Lindon Emërllahu është lëvizje e bërë nga departamenti i përzgjedhjes”.
“Jemi të impresionuar me Lyndonin, gjithçka përkon me raportet e skautëve. Gjëja më e rëndësishme është se kemi këta profesionistë në ekip që garojnë, punojnë 100 %, që dëgjojnë dhe që janë thjesht njerëz të shkëlqyer dhe pozitivë. I vlerësojmë shumë edhe vlerat e njeriut”, ka thënë Rotan.
Krasniqi dhe Emërllahu pritet të kenë rol kyç te Polissya Zhytomyr në vazhdim të sezonit, teksa klubi synon objektiva madhorë në kampionatin ukrainas./Telegrafi/