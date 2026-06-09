Jakimovski për aktgjykimin: “Nuk jam dënuar për vepër penale, por për shkak të presionit politik”
Ish-kryetari i Komunës së Karposhit, Stevço Jakimovski, reagoi gjithashtu ndaj vendimit gjyqësor.
Ai pretendon se nuk është dënuar sepse ka kryer vepër penale apo ka keqpërdorur pozitën zyrtare, por se është dënuar për arsye politike, për shkak të kritikave të tij ndaj pushtetit aktual dhe kryetarit aktual të Komunës së Karposhit, i cili prej një periudhe më të gjatë nuk paraqitet në punë për shkak të sëmundjes. Sipas tij, ky aktgjykim ka për qëllim ta pengojë të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme lokale.
“Shkak për këtë janë kjo dhe baraka tjetër, Baraka 1 dhe Baraka 2, të cilat janë ndërtuar, përkatësisht vendosur, këtu në Shkollën Fillore ‘Llazo Trpovski’.
Arsyeja e gjithë procedurës është vendosja e këtyre dy barakave, për të cilat mungon vetëm një dokument, dhe ai është leja për vendosjen e një objekti të përkohshëm.
Gjatë gjithë kohës ne kemi argumentuar se bëhet fjalë për një objekt të përkohshëm. Ky objekt është ndërtuar nga pllaka gipsi dhe konstruksion çeliku, që do të thotë se i gjithë objekti mund të çmontohet dhe të zhvendoset në një vend tjetër, ndërsa ata kanë dhënë vendim sikur të bëhej fjalë për një ndërtim të përhershëm, dhe pikërisht për këtë arsye është marrë ky vendim”, tha Stevço Jakimovski – ish- kryetar i Karposhit.