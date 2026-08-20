Izraeli paralajmëron Turqinë kundër “aventurave të rrezikshme në Siri”
Turqia thotë se do të vazhdojë të mbështesë sovranitetin e Sirisë pasi Izraeli bombardoi një bazë ajrore siriane dhe akuzoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan se po e tërheq vendin e tij në "aventura të rrezikshme" atje.
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, tha të enjten se presidenti turk, po e "tërheq Turqinë në aventura të rrezikshme në Siri", transmeton Telegrafi.
Komentet erdhën pasi Izraeli kreu sulme ajrore në bazën ajrore Abu al-Duhar të Sirisë në fillim të kësaj jave, duke pretenduar se trupat turke ishin gati të vendoseshin atje.
"Izraeli nuk do të lejojë asnjë entitet të kërcënojë sigurinë e tij", shkroi Katz në X.
Duke iu përgjigjur më vonë të enjten, Ministria e Mbrojtjes e Turqisë mohoi se kishte ndonjë prani ushtarake në bazën ajrore siriane dhe u zotua të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e Sirisë për të zhvilluar infrastrukturën dhe aftësitë e veta ushtarake.
Ministria gjithashtu kritikoi veprimet e Izraelit, duke thënë se sulmet ishin "të papranueshme", "të pamatura" dhe kërcënonin paqen dhe stabilitetin rajonal.
"Në këtë kontekst, përpjekjet dhe kontributet tona për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, dhe për ta ndihmuar atë të krijojë një mjedis të qëndrueshëm dhe të sigurt, do të vazhdojnë me vendosmëri", tha një zëdhënës i ministrisë. /Telegrafi/