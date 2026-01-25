Izraeli nis 'një operacion në shkallë të gjerë' për të gjetur pengun e fundit në Gaza
Izraeli tha të dielën se ushtria e tij po kryente një "operacion në shkallë të gjerë" për të gjetur pengun e fundit në Gaza, ndërsa Uashingtoni dhe ndërmjetës të tjerë ushtrojnë presion mbi Izraelin dhe Hamasin që të kalojnë në fazën tjetër të armëpushimit të tyre.
Deklarata erdhi ndërsa Kabineti i Izraelit u mblodh për të diskutuar mundësinë e hapjes së pikës kyçe kufitare Rafah të Gazës me Egjiptin, dhe një ditë pasi të dërguarit e lartë të SHBA-së u takuan me kryeministrin Benjamin Netanyahu për hapat e mëtejshëm.
Kthimi i pengut të mbetur, Ran Gvili, është parë gjerësisht si heqja e pengesës së mbetur për të ecur përpara me hapjen e pikës kufitare Rafah, e cila do të sinjalizonte fazën e dytë të armëpushimit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kthimi i të gjithë pengjeve të mbetur, të gjallë apo të vdekur, ka qenë një pjesë qendrore e fazës së parë të armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor. Para të dielës, pengu i mëparshëm u gjet në fillim të dhjetorit.
Ndërsa Izraeli ka kryer përpjekje kërkimi më parë për Gvilin, më shumë detaje se zakonisht u publikuan rreth kësaj.
Ushtria izraelite bëri të ditur se po kontrollonte një varrezë në Gazën veriore pranë Vijës së Verdhë, e cila ndan pjesët e territorit të kontrolluara nga Izraeli.
Ndërkohë, një zyrtar ushtarak izraelit theksoi se Gvili mund të jetë varrosur në zonën Shujaiyya–Daraj Tuffah dhe se rabinët dhe ekspertët dentarë ishin në terren me ekipe të specializuara kërkimi.
Zyrtari foli në kushte anonimiteti sepse po diskutonin një operacion që ishte ende në zhvillim e sipër.
Ndryshe, familja e Gvilit i ka kërkuar qeverisë së Netanyahut të mos hyjë në fazën e dytë të armëpushimit derisa të kthehen eshtrat e tij.
Por presioni është shtuar dhe administrata Trump ka deklaruar tashmë ditët e fundit se faza e dytë është në proces.
Izraeli e ka akuzuar vazhdimisht Hamasin se po zvarrit përpjekjet për rikuperimin e pengut të fundit.
Në anën tjetër, Hamasi në një deklaratë të dielën tha se kishte dhënë të gjithë informacionin që kishte në lidhje me eshtrat e Gvilit dhe akuzoi Izraelin se po pengonte përpjekjet për t'i kërkuar ato në zonat e Gazës nën kontrollin ushtarak izraelit. /Telegrafi/