Izraeli kundërshton shitjen e aeroplanëve F-35 Turqisë, Trump: Askush nuk do të më tregojë se çfarë do të shesim
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i mbylli pyetjet në lidhje me protestën e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, ndaj shitjeve të aeroplanëve F-35 në Turqi, duke thënë të hënën se "askush" nuk i dikton shitjet përveç tij.
Trump më parë këtë muaj tregoi se po shqyrtonte lejimin e shitjeve të aeroplanëve luftarakë në Turqi, diçka që aktualisht është kundër ligjit të SHBA-së për shkak të posedimit të mbrojtjes ajrore të prodhuar në Rusi nga Turqia, transmeton Telegrafi.
"Ai është një mik i imi dhe askush nuk më tregon se çfarë duhet t'i shesim", tha Trump për presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, duke shtuar se Turqia ka qenë një "aleat i jashtëzakonshëm".
Trump pranoi se "Turqia nuk është një fanse e madhe e Izraelit".
Trump, i cili pritet të takohet me Netanyahun në Uashington këtë javë, tha se ndërsa të dy janë "shumë afër" në të njëjtën faqe në lidhje me Iranin, ka "një ndryshim të vogël".
"Kemi një ndryshim të vogël, por mjaft afër", tha Trump. /Telegrafi/