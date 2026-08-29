Islandezët vendosin sot: Negociata të reja me BE-në apo fund i perspektivës së anëtarësimit?
Islandezët po votojnë sot nëse do të rifillojnë përpjekjen e tyre për anëtarësim në BE apo do të heqin dorë nga perspektiva e anëtarësimit në bllok për të ardhmen e parashikueshme.
Qendrat e votimit janë të hapura nga ora 9:00 deri në 22:00 sipas orës lokale, me votuesit që vendosin nëse do të kthehen në negociatat e anëtarësimit apo do të refuzojnë, duke eksploruar madje se si do të dukej një marrëveshje.
Një votë "Po" nuk do ta angazhonte Islandën për t'u bashkuar me BE-në, por do të rihapte bisedimet e pranimit, me çdo marrëveshje përfundimtare anëtarësimi që do të vihej në një referendum tjetër.
Islanda aplikoi për t'u anëtarësuar në bllok në vitin 2009, pas krizës së saj financiare.
Megjithatë, një qeveri e re euroskeptike mori detyrën në vitin 2013 dhe pezulloi bisedimet e pranimit në BE, përpara se të tërhiqte zyrtarisht kandidaturën e vendit në vitin 2015.
Një koalicion pro-BE fitoi më pas zgjedhjet e vitit 2024 me një premtim manifesti për të mbajtur një referendum për rifillimin e asaj rruge, dhe votimi po zhvillohet sot.
Me pak më pak se 400,000 banorë, Islanda do të bëhej shteti anëtar më i vogël i BE-së për nga popullsia, një titull që aktualisht e mban Malta. Por rëndësia e votimit është shumë më e lartë nga sa sugjeron madhësia e vendit.
Dhjetë vjet pas referendumit të Brexit në Mbretërinë e Bashkuar, projekti evropian ka një shans për të rifituar vrullin e zgjerimit - dhe në veçanti për të provuar se ende është tërheqës për vendet më të pasura nordike, me Norvegjinë që po e vëzhgon nga afër.
Votimi i parakohshëm ka qenë jashtëzakonisht i shpejtë: më shumë se 40,000 njerëz, pothuajse 15% e elektoratit, kishin hedhur votat e tyre deri të mërkurën, sipas mediave islandeze.
Kjo shifër është e dukshme duke pasur parasysh se votimi i parakohshëm u hap vetëm më 27 korrik, megjithëse afati jashtëzakonisht i gjatë i votimit i parakohshëm i bën të vështira krahasimet me zgjedhjet e kaluara.
Rezultatet fillestare priten në orët e para të mëngjesit të së dielës.