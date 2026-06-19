Ish-ylli i Barcelonës, Ansu Fati trondit me veprimin e tij të fundit – ai ka nisur një karrierë të re
Në një univers paralel, Ansu Fati do të ishte një nga yjet kryesore të Spanjës në Kupën e Botës 2026 në Amerikën e Veriut.
Shpresat e Spain sot mbështeten kryesisht te sensacioni 18-vjeçar Lamine Yamal, i cili luajti rol vendimtar në triumfin e kombëtares në Euro 2024 dy vjet më parë.
Por para se të shfaqej Yamal, ishte një tjetër talent i jashtëzakonshëm spanjoll që po mahniste botën e futbollit nga akademia legjendare La Masia.
Fati, i cili iu bashkua Barcelonës nga Sevilla në moshën 10-vjeçare, u bë golashënuesi më i ri në historinë e klubit në moshën 16 vjeç e 304 ditë. Më pas, ai vendosi një tjetër rekord duke u bërë lojtari më i ri që shënon në Ligën e Kampionëve, në moshën 17 vjeç e 40 ditë.
Ky rekord vazhdon të qëndrojë edhe sot, pasi Yamal arriti të shënonte në të njëjtën moshë, por 28 ditë më vonë se Fati.
Në atë kohë, shumëkush e konsideronte atë pasardhësin e fronit të Lionel Messi te Barcelona. Vetë Messi kishte deklaruar se talenti i ri "i ka të gjitha cilësitë për t'u bërë një lojtar i madh".
Megjithatë, në vend që të ishte duke luajtur Kupën e tij të dytë të Botës me Spanjën, Fati është fokusuar në një drejtim krejt tjetër.
Në rrjetin social TikTok, ai njoftoi se së shpejti do të publikojë këngën e tij të re, duke ndarë një fragment të këngës debutuese "Sea como sea" me 2.2 milionë ndjekësit e tij.
@ansufati
Cuenta atrás activada… Mi nuevo single sale en unas horas. 🚀 Haz el pre-save desde el link de la bio y no te lo pierdas. 🔗🎶
Videoja grumbulloi më shumë se tre milionë shikime dhe afro 450 mijë pëlqime. Megjithatë, nga rreth 5 mijë komentet e publikut, shumë prej tyre shprehën habinë se si karriera e Fati ka marrë këtë drejtim në moshën vetëm 23-vjeçare.
Futbollisti ka një pasion të hershëm për muzikën dhe ka nënshkruar një kontratë globale shpërndarjeje me Music Brokers, pjesë e Sony Music.
Ndërkohë, në platformën Spotify, ku kënga e tij tashmë është publikuar, Fati numëron pak më shumë se 200 ndjekës./Telegrafi/