Ish-kampioni i WWE-së, Gzim Selmani, i mbijetoi një rrëzimi dhe tregoi fuqinë e tij duke shkatërruar Daniel Curtin me një nokaut të përgjakshëm në debutimin e tij në BKFC Newcastle.
Ky event, i zhvilluar të shtunën, ishte në plan të parë për publikun dhe pati një pritje të madhe, duke e bërë performancën e Selmanit një nga momentet më të diskutueshme dhe spektakolare të mbrëmjes.
Selmani, i njohur si “The Albanian Psycho” dhe ish-anëtar i grupit Authors of Pain në WWE dhe NXT, u përball me Curtin në një ndeshje të peshave të rënda.
Fillimi i takimit ishte dramatik, pasi Curtin arriti të rrëzojë Selmanin, duke krijuar një moment të tensionuar.
Por ish-kampioni i WWE-së u rikthye fuqishëm, duke marrë kontrollin e ndeshjes dhe duke e rrëzuar kundërshtarin tre herë në raundin e parë, ndërsa i shkaktoi një prerje të madhe, duke e vënë situatën në favor të tij.
@triller_tv #GzimSelmani (FKA Razar in #WWE, 4-2 in #MMA): He is the REAL DEAL 😤 A devastating second-round finish earns him the 'W' in his #BKFC debut! #BKFCNEWCASTLE
Në fillim të raundit të dytë, Selmani vazhdoi sulmin e tij të pandalshëm dhe e rrëzoi Curtinin për herë të katërt. Gjyqtari ndërhyri për të ndërprerë ndeshjen, duke konfirmuar fitoren e ish-kampionit të WWE-së me nokaut.
Pas ndeshjes, Selmani u pyet nëse ishte i kënaqur me performancën e tij dhe ai u përgjigj: “Jam këtu për të rrëzuar të gjithë. Unw jam “The Albanian Psycho”, duke treguar mentalitetin luftarak që e karakterizon.
Përpara se të nënshkruante kontratë me WWE, Selmani kishte zhvilluar gjashtë ndeshje profesionale në MMA, të gjitha para moshës 20 vjeç, duke garuar për Bellator dhe BAMMA, dhe duke arritur një rekord prej 4-2.
Ky debutim në BKFC demonstron se Gzim Selmani ka ende një fuqi, agresivitet dhe aftësi të jashtëzakonshme për të dominuar në ringun e boksit, duke i bërë fansat të presin me padurim zhvillimet e ardhshme të karrierës së tij. /Telegrafi/